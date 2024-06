El delegado del Gobierno en Castilla y León justifica la moción de autonomía leonesa y culpa a las políticas de PP y Vox

El delegado del Gobierno en Castilla y León, ha justificado este jueves la moción a favor de la creación de una autonomía leonesa, aprobada este miércoles en la Diputación de León con el voto favorable del PSOE y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), y ha culpado a las políticas de PP y Vox de que se haya llegado a esta situación.

"Hay una parte del territorio de nuestra Comunidad que se siente agraviado por parte de los gobiernos del PP, y ahora de PP y Vox, y eso es lo que está encima de la mesa en estos momentos", ha afirmado, recordando, no obstante, cual fue su postura como alcalde del municipio de Cistierna cuando, en enero de 2021, votó en contra de una moción similar en la localidad asegurando que "no era el momento".

Unas declaraciones que llegan después de la aprobación de una moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa aprobada este miércoles en la Diputación con los votos a favor de UPL y el PSOE y el rechazo del Partido Popular y Vox. Los diputados socialistas, a los que la dirección provincial del PSOE había dado en esta ocasión libertad de decisión, votaron en bloque a favor.

El PP presentó a última hora un texto alternativo en el que se hablaba de 'leonesismo útil' como alternativa a la reivindicación de la autonomía para la Región Leonesa, por lo que el voto de sus diputados fue en contra. Por su parte, Ana Arias, del PSOE, comenzó su discurso sentenciando que "ser de León no tiene que ver con un voto sino con un sentimiento" y cargó contra las políticas del PP que han conseguido "que la gente se vaya de León", y contra la Junta por "negar los agravios" a la provincia.

A su juicio, León "no ha tenido el sitio en la Comunidad", lo que ha provocado "esa desigualdad" y ha celebrado poder votar "sin cortapisas y en libertad". "León no merece batallas", apuntó. "Si este debate sirve como mensaje a la Junta no vamos a ser impedimento y votaremos pensando en el bien de los leoneses", dijo Arias.

La aprobación del texto que pide una autonomía propia, la número 18 de toda España, para el antiguo Reino de León (compuesto León, Zamora y Salamanca) tiene como objetivo que León salga de la comunidad autónoma de Castilla y León y dirija sus propios destinos, pidiendo a las instituciones competentes, que se vayan dando esos pasos necesarios. Una moción que se produce en un momento de gran auge del leonesismo después del excelente resultado de la UPL en las elecciones autonómicas de 2022, cuando obtuvo su mejor resultado en más de 20 años.