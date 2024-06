La Diputación de León aprueba la moción por la autonomía leonesa

Tras cinco años, la moción pro autonomía leonesa sale adelante. En 2019 la Unión del Pueblo Leonés presentó por primera vez la iniciativa en el Ayuntamiento de León, y hoy, en el pleno de la Diputación, se ha aprobado dicha moción con los votos a favor de UPL y el PSOE y en contra de VOX y del Partido Popular.

La controversia en este punto radicaba en lo que iban a hacer los diputados socialistas, algunos 'populares' y también el miembro de VOX. Los diputados socialistas, a los que la dirección provincial del PSOE ha dado en esta ocasión libertad de decisión, votaron en bloque a favor.

Mientas, el PP, presentó a última hora un texto alternativo en el que se habla de 'leonesismo útil' como alternativa a la reivindicación de la autonomía para la Región Leonesa, por lo que el voto de sus diputados fue en contra.

Emilio Manuel Martínez, portavoz de UPL defendió su moción remontándose a 1188, pasando también por 1983, donde votaron 20 diputados a favor de la independencia de la región, por lo que Martínez señaló que “estamos en el momento histórico de hacerles valer lo que defendieron”. El portavoz se quejó de la centralización de servicios en Valladolid y de desequilibrio dentro de la Comunidad y un prejuicio desde el punto de vista económico, cultural, y una confusión entre lo leonés y lo castellano.

Lamentó que se hace de Villalar localidad identitaria de Castilla y León, y pidió una reforma del estatuto de autonomía basándose con arreglo al artículo 2. Alegó que el pueblo pide esa autonomía derecho como una imperiosa necesidad de las personas, lo que demuestran las constantes manifestaciones desde los años 90. Martínez sacó a la luz todas las encuestas que avalan la moción presentada.

“Todos conocemos los argumentos, y lo que más nos importa es cómo vamos a decidir el futuro de los leoneses y leonesas”, argumentó antes de enunciar los ayuntamientos que han pedido esta decisión y “no podemos dejarles en la estacada”, sentenció.

"Son fuegos artificiales"

David Fernández Blanco, portavoz PP, señaló que más de 60 ayuntamientos hemos apoyado este asunto, pero la competencia de la Diputación es diferente a la de los Ayuntamientos. Esta institución “tiene el poder de iniciar un proceso autonómico como una propuesta que apruebe la Diputación” y es lo que debían haber hecho, apuntó, porque la autonomía es transversal, y ustedes traen algo que va a ser simbólico, indicó.

“Esta moción nos lleva a la vía muerta”, sentenció dirigiéndose a UPL. Esta moción va en contra de León, aseguró Fernández, algo testimonial, ya que no han hablado con Zamora y Salamanca, por lo que no va a llegar a ningún sitio, “son fuegos artificiales”. A lo que contestó el portavoz Emilio Manuel Martínez para que hagan un ejercicio de responsabilidad.

Por su parte, Fernando Prieto, de VOX, lanzó sus dudas al portavoz de UPL: ¿por qué no se han llevado a las Cortes donde tienen representación? ¿Tienen claro el modelo de autonomía? ¿Qué opinan los zamoranos y salmantinos? Cuestiones que no fueron contestadas por Emilio Manuel Martínez, por lo que él mismo las alegó, diciendo que no tienen claro el modelo.

“Mucho humo pero sin hechos, no les importa jugar con los leoneses”. Si me compras mi humo eres un buen leonés. No nos enreden, ya que desde 2020 se han aprovechado de las personas y después de no hacer nada, siguen sin hacer nada. Les apuesto a los tres diputados del UPL a que dentro de seis meses que el 26 de diciembre no se ha dado ni un solo paso ni se ha registrado en las Cortes. “Decimos no al humo”, sentenció.

Ana Arias, del PSOE, empezó su discurso sentenciando que “ser de León no tiene que ver con un voto sino con un sentimiento”. Cargó contra las políticas del PP que han conseguido que la gente se vaya de León, y contra la Junta “negando los agravios a nuestra provincia”.

León no ha tenido el sitio en la Comunidad lo que ha provocado esa desigualdad, indicó. El PSOE entiende nuestro hartazgo y podemos votar hoy "sin cortapisas y en libertad", León no merece batallas, apuntó. Si este debate sirve como mensaje a la Junta no vamos a ser impedimento y votaremos pensando en el bien de los leoneses, dijo Arias.

La aprobación del texto que pide una autonomía propia, la número 18 de toda España, para el viejo Reino de León (León, Zamora y Salamanca) tiene como objetivo que León salga de la comunidad autónoma de Castilla y León y dirija sus propios destinos, pidiendo a las instituciones competentes, que se vayan dando esos pasos necesarios.