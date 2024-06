El PSOE exige la dimisión de Vázquez por la falta de oncólogos en Zamora y acusa a la Junta de "descapitalizar" la sanidad

El PSOE de Castilla y León ha exigido este lunes la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, tras conocerse que el Hospital Virgen de la Concha de Zamora solo contará con dos oncólogos este verano, y ha acusado a la Junta de "descapitalizar" la sanidad. "No es una situación sobrevenida ni circunstancial, es el resultado de una política permanente de descapitalización del sistema de salud que provoca la deserción masiva de profesionales y pacientes al sistema privado", ha denunciado la secretaria de Organización de la formación, la zamorana Ana Sánchez.

La dirigente socialista ha recordado que "durante muchos años el Ministerio acreditaba plazas MIR y la Junta no las ofertaba" y que, desde hace años, se veía venir como "se echaba encima el problema" mientras la Junta "no hacía nada". Además, ha hecho hincapié en que el expresidente Juan Vicente Herrera impulsó en 2019 un decreto para cubrir las plazas de difícil cobertura y que Mañueco "no lo ha aplicado y sigue sin aplicarlo".

También ha recordado que los socialistas presentaron el pasado 2 de mayo una iniciativa en las Cortes autonómicas instando a la Junta a adoptar las medidas necesarias para aumentar la plantilla de especialistas en Oncología en el complejo asistencial Virgen de la Concha y "sustituir de manera inmediata las bajas que se han producido y cualesquiera que se produzcan, evitando en todo momento la merma en el número de profesionales en el citado servicio de Oncología de Zamora".

"Lo que no es solución es mirar para otro lado, la obligación del consejero era haber previsto que esto no sucediera", ha señalado Sánchez. La situación en el Hospital zamorano, según ha explicado, se debe a que hay una plantilla de seis profesionales, un jefe de servicio y cinco especialistas, dos de ellos tienen que turnarse las vacaciones y por eso en julio y agosto habrá solo dos, y el quinto está de baja. "Cuando se reincorpore no se reincorpora al complejo de Zamora sino que lo van a mandar a la zona de El Bierzo", ha afirmado.

Sánchez: "Que se pongan a gestionar o pidan ayuda si no saben"

A juicio de la secretaria de Organización del PSCyL, "lo que tendrían que ir pensando es en ir dimitiendo y en ir marchándose porque no han puesto encima de la mesa incentivos y han recortado 2.600 millones en una década en materia de personal". "Lo que tienen que hacer es asumir responsabilidades y ponerse a gestionar o pedir ayuda si no saben, que se sienten con los representantes del sector sanitario", ha insistido.

Sánchez ha recordado que, en la especialidad de Oncología, la "rapidez, detección y diagnóstico son determinantes para la esperanza de vida de los pacientes" y se ha preguntado "si la vida de los zamoranos le importa algo a Mañueco y a la Junta". "¿Un paciente oncológico puede estar un año sin revisión?, ¿no consideran que es un riesgo y que está afectando a la salud mental de los pacientes y de sus familias?", ha añadido.

La dirigente socialista ha recordado que en Zamora "se diagnostican cuatro casos de cáncer al día" y que el jefe de Oncología ha señalado "que están quedándose hasta las 17:00 de la tarde porque no daban abasto, cuando quedaban cuatro". "Ahora quedan dos, no pueden hacer un seguimiento en condiciones de dignidad. Resulta pasmoso que la Gerencia y el consejero asuman con naturalidad que esta situación sea normal. Es su obligación dar alternativa", ha afirmado.

Sánchez ha hecho hincapié en que los pacientes tienen retrasos significativos como que las revisiones "se están extendiendo hasta un año" y ha considerado que se trata de "una falta absoluta de previsión y de la provisión de profesionales, que afecta a las zonas más despobladas de la Comunidad". "Estamos tratando de la vida de las personas que no puede ser de primera o de segunda según donde se viva", ha afirmado.

La "bochornosa" moción del PP

La secretaria de Organización del PSCyL ha considerado "bochornoso" ver a la presidenta del PP de León y vicesecretaria de Sanidad y Educación de los populares a nivel nacional, Ester Muñoz, la semana pasada presentar una moción que versa sobre la sanidad y la falta de médicos en la Comunidad y que van a llevar a los ayuntamientos. "No es novedad ver a Ester Muñoz hacer el ridículo en política, nos tiene acostumbrados, pero uno se pregunta si están tomando a nuestros vecinos por idiotas", ha afirmado, recordando que las competencias de Sanidad "son de la Junta desde 2001".

"Venimos denunciando el cierre de los consultorios, enormes listas de espera, falta de especialistas, suspensión de consulta, Y las competencias son de la Junta, no de Pedro Sánchez ni Europa, y es de una ineptitud y mala fe supina no gestionar los problemas de la sanidad pública", ha afirmado. También ha calificado de "bochornoso" que el consejero, Alejandro Vázquez, haga de "tertuliano y opinólogo sobre los males que van a acuciar este verano a la sanidad pública mientras no hace absolutamente nada". "Si no sabe gestionar que se vaya, Castilla y León merece mucho más".

A juicio de Sánchez, la situación de la sanidad en la Comunidades consecuencia de "décadas de desgobierno y desgestión" y de una apuesta "por una sanidad pública descapitalizada, primando a la sanidad privada". Y ha recordado que en la década 2010-2020 "se han recortado en Castilla y León 4.000 millones de euros, 2.561 de ellos en materia de personal".

"Son absolutamente responsables, es consecuencia directa de su gestión, de los recortes viene el deterioro, la falta de diálogo y quiero recordar que en el último pleno traíamos propuestas para que entre todos paliáramos la situación de la sanidad en Castilla y León y el PP votó en contra", ha zanjado.