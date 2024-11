Bea Archidona frena a Carlo Constanzia Sr. en 'De viernes' tras sus mofas y sus ataques a los medios: "Respeto"

De viernes ha vivido un momento de lo más esperado: ha reunido en el plató a Carlo Costanzia Sr. y a Terelu Campos. El padre de Carlo Costanzia hijo y la madre de Alejandra Rubio. Dos linajes muy distintos se veían las caras en una particular reunión familiar en la que el aristócrata italiano vivió una serie de desavenencias no con la colaboradora, sino con la presentadora del magacín nocturno, Bea Archidona.

El empresario ha vivido hasta dos rifirrafes con la periodista. Uno de ellos estuvo relacionado con las mofas que hizo Costanzia sobre la actitud de Archidona a la hora de defender a Alessandro Lequio. En su anterior visita, el conde atacó duramente al colaborador de Vamos a ver, llegando a recordar antiguas acusaciones contra él, que nunca fueron demostradas judicialmente.

Eso provocó un enfrentamiento entre Costanzia y Archidona. Precisamente, De viernes compartía un vídeo de Lequio con sus ataques a Alejandra Rubio en el programa que conduce Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco. Aunque han acercado posturas en las últimas semanas, el magacín nocturno quería conocer la opinión de Costanzia sobre ello.

Esto provocó el primer enfrentamiento con Archidona. El aristócrata pedía permiso a la presentadora para hablar sobre el ex de Antonia Dell’Atte, mientras hacía aspavientos con las manos imitándola. “¡No me toques a Lequio!”, decía a modo de burla. A pesar de ese ataque, la periodista mantuvo la compostura. “¿Yo? No, no. Si te sirve de consuelo, yo a Lequio... No he compartido ni siquiera sofá de compañera, colabora, así que imagínate lo que conozco yo a Lequio”, se limitó a matizarle.

“Pensé que ibas a saltar”, reaccionó el italiano nacido en París, para después atacar la actitud de Lequio con Rubio en Vamos a ver. Pero lo que desembocó en un enfrentamiento peor con la conductora fue su ataque a los medios de comunicación por hacerse eco del embarazo de su nuera. “Yo he vivido esto en primera persona. 24 horas al día hay entre dos y cuatro coches”, se quejó.

Carlo Costanzia Sr. en 'De viernes'.

“Esta chica está embarazada y chapó lo que ha hecho. Ha vivido su embarazo sintiéndose acosada a diario. No es un tema de sólo periodistas, sino también de personas cuyo trabajo es provocar y acosar”, denunciaba, provocando que Archidona interviniese para defender a sus colegas de profesión.

“Ahí discrepo. Son compañeros y profesionales que están en la calle y es normal que se les haga preguntas. Es el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, ellos también han vendido su exclusiva y es normal que el foco mediático esté en ellos. Hay que respetar el trabajo de los compañeros en la calle, que se pasan muchísimas horas trabajando”, le replicó, arrancando un fuerte aplauso por parte del público.

'De viernes'.

El empresario se obcecó en su ataque. “También vosotros sois un clan y a veces defendéis lo indefendible”, le espetó. “Yo he visto provocaciones. He presenciado a gente que ha venido y le ha puesto la cara enfrente a Carlo con un micrófono y le ha dicho textualmente '¿qué miras? ¿me amenazas? ¿me vas a pegar?”, agregó. Eso sí, terminó matizando sus palabras.

“Entiéndeme un poco. Puedes defender a gente, pero otros son indefendibles”, expresó. José Antonio León le echó un capó. “Es verdad que, aunque el discurso tuyo generalista no sea así, yo he estado con compañeros que provocaban ciertas situaciones para picar al personaje. No son las mejores formas de preguntar”, apostilló.