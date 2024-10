Belén Esteban, sobre el discurso de Ester Expósito sobre su imagen: “Yo recibo mogollón de insultos también”

La pasada semana, la actriz Ester Expósito fue una de las invitadas a La Revuelta de David Broncano en RTVE. Su intervención generó muchos comentarios por lo aparentemente cambiada que aparecía, y eso disparó todo tipo de teorías, algunas de ellas, apuntando a que se habría hecho retoques estéticos desde muy joven.

Para callar bocas, Ester ha aprovechado su presencia en los premios Bazaar Women of The Year 2024 para desmentir esos retoques y, de paso, denunciar “las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo”. “Me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla, en una red social, para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello, y hoy quiero ser yo la que señala a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”, denunció la actriz.

Además, Ester reconoció tener “las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones”, pero que su denuncia va “por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen, o que aunque las tengan, no tienen por qué aguantar esto, al igual que yo tampoco tengo por qué aguantarlo”. Además, desveló que si su cara ha cambiado es porque “he subido un poco de peso, y ya está. Porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos”.

Las imágenes de Ester se han emitido este martes en Ni que fuéramos Shhh, el programa de Fabricantes Studio que se emite en abierto a través de TEN, y Belén Esteban ha querido comentarlas. “Tiene toda la razón. Yo recibo mogollón de insultos también, aunque yo ni los leo”, comenzó diciendo la invitada de mañana miércoles de El Hormiguero. María Patiño frenaba a la colaboradora para saber si se refería a insultos por su físico. “Vamos, a mí me dicen de todo, de todo, que me da exactamente igual”, confirmaba. “Yo estoy de acuerdo con ella. Yo conozco a Ester, y para mí es una tía guapa, pero es que aunque fuera fea, y ahora que se hablaba del bótox, ella puede hacer con su cara lo que le da la gana”, añadía.

Entonces Belén aprovechó para relacionar este tema con las críticas que recibe una gran amiga suya, Anabel Pantoja, que será madre próximamente. “Ayer lo hablábamos de Anabel. Dejadla en paz, está embarazada. Ha cogido a 12 kilos, que es lo que tienes que coger normalmente en un embarazo, y se meten con ella. Dejadla en paz”, pedía. “Siempre están con el físico de las personas. Le doy toda la razón, y como dice ella: he cogido un poco de peso, pero es que aunque no lo hubiera cogido”, terminaba.

Kiko Hernández reconoció que ese problema es “algo que nos pasa a todos los que salimos en la tele”, y recordó casos como el de Tania Llaseras o Amaia Montero. Y María Patiño se preguntó por la responsabilidad que tendrían los medios al respecto, porque “yo he participado en programas donde muchas veces los vídeos van en cuanto a la evolución física, los cambios físicos, y ha habido bromas que ha sufrido mi compañera Chelo en un programa en el que estábamos todos”. En concreto, recordó cómo García-Cortés lloró al verse en un montaje en el que aparecía en “bikini o bañador, y lloraste”.