Sale a la luz la llamada de disculpa de Broncano a María Pombo tras su "incómoda" visita a 'La Resistencia'

La Resistencia, ahora La Revuelta en La 1, no es un programa que traiga los mejores recuerdos a María Pombo. La 'influencer' visitó a David Broncano en noviembre de 2022 y, después, llegó a decir que era "lo único de lo que se arrepentía en su vida profesional".

Aquella noche, Pombo entró al teatro con todos los honores, con el himno de España sonando de fondo, tal y como ella pidió. Además, se mojó sobre política: "Para los muy fachas soy roja y para los muy rojos soy facha". Tras conocer el disgusto de la joven, al parecer, Broncano pidió su número para disipar 'malos rollos'.

Así lo cuenta la propia María en Pombo, el 'reality' que protagoniza en Amazon Prime Video, cuya tercera temporada se acaba de estrenar. El presentador jiennense consiguió su teléfono gracias a la producción de El Desafío, precisamente obra de la productora de Pablo Motos, un formato en el que concursó la creadora de contenido.

"Me escribió un mensaje, pero a mí me daba ansiedad que me llamara. Me dijo: 'Soy David, me gustaría hablar contigo'. Le llamé y me explicó que había visto lo que yo había dicho, sobre que no me había sentido cómoda", explica la madrileña en Prime Video.

Pombo se justificó diciendo que se quiso "poner al nivel de gracioso" de Broncano, que quiso adaptarse al tono del programa, en lugar de ser ella "misma". Eso sí, asegura: "Luego también creo que os aprovechasteis un poco del personaje. En ese momento no me sentí mal, pero sí al verme, cuando escuché comentarios y cosas. Dije: 'No sé cómo no he parado los pies a un momento así".

Se quitó un peso de encima

Desde luego, David no se quedó con esa "sensación": "Me dijo que para ellos había sido un exitazo, que lo sienten, y que no quieren que nadie en su programa se sienta así de mal". Con todo, esa llamada sirvió para que María Pombo se quitase "un peso de encima".

"Me encantó tener esa llamada porque cerré un ciclo de algo que tenía una espinita clavada. Ahora no estoy tan cerrada o negativa respecto al tema. Me he quitado una eso de encima, un traumita", comenta la mujer de Pablo Castellano.