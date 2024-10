Leire Martínez, alto y claro en Mediaset: “He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar”

Ayudar a los protagonistas a conseguir la mejor versión de sí mismos es el motivo principal y eje central de Me quedo conmigo, docuserie original de Mitele en la que los protagonistas muestran su faceta más valiente y desconocida llevando a cabo un recorrido vital con el apoyo de una experta psicóloga. Mitele estrenará este miércoles 30 de octubre la tercera temporada de este formato, con Leire Martínez - exvocalista de la banda pop rock La Oreja de Van Gogh- como protagonista y producido por Megamedia, la factoría de contenido digital de Mediaset España.

Con la ayuda y respaldo de Andrea Vicente, psicóloga especializada en relaciones afectivas, autoestima y gestión emocional, la artista y actriz vasca se sumergirá en un proceso para revisar su vida desde el pasado hasta la actualidad y también, para hacer frente a sus conflictos personales. A lo largo de cuatro entregas, los internautas podrán ver cómo Leire participa en distintas dinámicas y sesiones guiadas por Andrea Vicente.

Leire habla de su situación actual tras la salida de La Oreja de Van Gogh, desde su percepción personal, sus heridas y sus inseguridades, porque su vocación principal para participar en este formato es esa, trabajar la salud mental haciendo un recorrido desde el pasado hasta el presente más inmediato. Y nada de lo que pasa en el presente puede explicarse sin conocer las heridas de la infancia y la juventud.

Me quedo conmigo, estrenado el pasado mes de junio en el canal Mtmad de Mitele, ha contado en sus dos primeras temporadas con la participación de la influencer Marina Ruiz y la diseñadora Elena Tablada, a quienes la psicóloga del programa ha ofrecido su apoyo terapéutico para tratar de superar una etapa difícil de sus vidas.

Cantante, actriz y productora, Leire Martínez, que se dio a conocer en el talent show Factor X de Cuatro en 2007, ha formado parte de la ‘La Oreja de Van Gogh’ como vocalista durante 17 años, en los que ha publicado 8 álbumes con la banda donostiarra.

Es una reconocida artista con una dilatada trayectoria musical en su haber, pero son muchos los aspectos desconocidos que ella misma va a descubrir, mostrando su faceta más personal. Decidida a “curar todas las heridas”: así llega Leire Martínez a ‘Me quedo conmigo’, donde en la primera entrega del programa ahonda sin tapujos en el problema de poner límites en todos los aspectos de su vida. “Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy”, asegura.

“He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar”, al tiempo que incide en la importancia de que “a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran”, explica. Además, la cantante habla de “aquella niña que tenía miedo y que sufría”, recordando su infancia y duro pasado, y también se pronuncia sobre la mujer que es y de la que se siente “muy orgullosa”.

En un ejercicio de sinceridad, la protagonista comparte algunas de sus vivencias más dolorosas. “Muchas veces he tenido esa sensación de que no han sabido quererme”, una situación que conocía su entorno más cercano: “la gente de mi alrededor me decía que no podía continuar ahí”, y que a ella le llevaba a preguntarse: “¿por qué no soy suficiente? ¿por qué no me veis?”.