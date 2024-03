'Supervivientes' tendrá la primera presentadora virtual creada y entrenada con Inteligencia Artificial

Alba Renai , influencer virtual creada y entrenada por IA que ha sido diseñada por la filial de Mediaset España BE A LION , se suma a la cobertura digital de Supervivientes 2024 para conducir Supersecretos con Alba Renai , nuevo espacio que Mitele y Telecinco.es estrenan este jueves 14 de marzo con contenidos inéditos y exclusivos sobre la supervivencia que están llevando a cabo los 19 protagonistas de la actual edición del reality de Telecinco.

Alba Renai, creada y producida el pasado mes de septiembre por la división de innovación VIA Talents de BE A LION, se convierte de este modo en la primera influencer virtual entrenada por Inteligencia Artificial que presentará un espacio asociado a un gran formato televisivo en nuestro país.

En Supersecretos de Alba Renai, que la influencer conducirá cada semana , los seguidores del formato podrán acceder a la última hora del reality , con imágenes inéditas de lo que sucede en los Cayos Cochinos hondureños y bajo el particular punto de vista de la propia Alba Renai .

Este programa no es el que se anunció inicialmente para la actual temporada de Supervivientes. Y es que, antes de su estreno, Mediaset anunció ¿Quién dijo quiero ir a Supervivientes? Se trataría de un nuevo formato original se estrenaría próximamente en exclusiva para los suscriptores de la plataforma para repasar cada semana en clave de humor y con ciertas dosis de acidez las imágenes más destacadas y divertidas que depare la aventura.

Este espacio, cuyos mejores momentos serán ofrecidos en los perfiles de Instagram y TikTok de la propia Alba Renai, de Supervivientes y de Telecinco , amplía la cobertura digital de Supervivientes en Mediaset España, con la última hora en Telecinco.es y las redes sociales; resúmenes diarios en primicia en Mitele PLUS; y votaciones gratuitas para expulsar en Mitele.

BE A LION, compañía referente en la creación y ejecución de estrategias de marketing en los nuevos entornos de comunicación -tales como redes sociales, marketing de influencia y experiencias inmersivas- a través de contenido y publicidad, es la responsable de la creación, producción y promoción de Alba Renai a través de su unidad de innovación VIA Talents. Con una metodología innovadora que combina la creatividad humana con la Inteligencia Artificial, BE A LION ha logrado crear una conexión entre las marcas y sus audiencias en este nuevo paisaje mediático.