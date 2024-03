Ángel Cristo pone en aprietos al equipo de 'Supervivientes' tras llamar "maltratadora infantil" a Bárbara Rey

La gala de Supervivientes: Tierra de Nadie vivió este lunes un momento impropio de la televisión "blanca y familiar" que pretende Telecinco. Ángel Cristo Jr. metió en un lío a la organización del reality después de llamar "maltratadora infantil" a su madre, Bárbara Rey.

El programa le hizo llegar una carta escrita por su progenitora con motivo de su cumpleaños. Ángel Cristo evitó a toda costa que Carlos Sobera compartiera con la audiencia el contenido de la misiva que, tal y como el propio presentador aseguró, el concursante ya había leído previamente.

"Es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla", dijo Sobera. Sin embargo, Cristo no dio su brazo a torcer. "Yo no voy a escuchar ninguna carta de mi madre y, además, que no me ha llegado nunca en privado. Con lo cual, lo siento muchísimo, pero yo no tengo nada que escuchar de mi madre".

[Carmen Borrego se roba el foco en ‘Supervivientes’ por su discusión con Ángel Cristo y su debilidad física]

"Yo no sé con quién has hablado, Carlos, pero no puedes tener entendido esto. Lo siento, pero mi madre no participa en este concurso y no va a entrar", corrigió al presentador, que habló sobre la posibilidad de que el equipo "me la haya colado y me la he comido".

La tensión era máxima y Ángel Cristo volvió a arremeter contra Bárbara Rey: "Eso no puede ser un regalo y no sé cómo dais cabida en este programa a una maltratadora infantil. Eso nunca es un regalo". La acusación del concursante creó un enorme revuelo en plató y Sobera estuvo rápido al reaccionar.

Ana, la mujer de Ángel Cristo Jr., rompió a llorar en el plató de 'Supervivientes'.

"Te hablo desde mi más sincera honestidad. Es una acusación muy seria, muy grave, en la que yo ni entro ni salgo. Ya hay quien tiene capacidad de entrar y salir y no es este precisamente el foro donde tratar esa cuestión ni tampoco es el tema de Supervivientes", dijo el presentador.

"No me ha gustado que me pongáis una carta de mi madre y os lo quiero hacer saber. Espero que sea la última vez, por favor. ¡Que sea la última vez!", pidió cabreado Cristo. El último coletazo de este incómodo momento lo protagonizo en plató su mujer Ana Herminia, que rompió a llorar: "No quiero hablar más de este tema. Ya es suficiente, el daño es muy fuerte".