Alfonso Arús habla alto y claro sobre la ruptura de Leire Martínez con La Oreja de Van Gogh: "Las piezas encajan''

El adiós de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh, tras 17 años en el grupo, está copando las tertulias de todos los programas de televisión. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señala el comunicado emitido en las redes de la banda.

Tal y como desliza el comunicado, las discrepancias entre la vocalista y el grupo parecen estar detrás de esta inesperada decisión. Sin embargo, la ruptura ha despertado los rumores sobre la posible vuelta de Amaia Montero al grupo como razón principal de la salida de Leire.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado este martes Alfonso Arús en su programa de laSexta Aruseros. El presentador ha comentado que la cantante deja el grupo tras una "carrera impecable, indiscutiblemente", después de emocionarse en su último concierto este fin de semana.

Alfonso Arús comenta la ruptura de Leire y La Oreja de Van Gogh. laSexta

Arús ha especulado también sobre las razones detrás de la ruptura entre Leire y La Oreja de Van Gogh. ''Entre los rumores de recuperación de Amaia, la posibilidad de volver a hacer algún concierto, el ninguneo que ha sufrido Leire, porque eso es evidente... las piezas más o menos encajan'', ha señalado el presentador, insinuando que Montero sería uno de los motivos principales detrás de esta decisión.

En este sentido, los colaboradores del programa matinal de laSexta han comentado, entre otras cuestiones, la reaparición de Amaia en el concierto de Karol G a finales de julio en el Santiago Bernabéu. Una vuelta a los escenarios que causó un gran furor entre los fans de la cantante y los nostálgicos de la banda cuando ella era la vocalista.

Angie Cárdenas ha apuntado a los motivos de la decisión que apunta el comunicado. "Dicen que no habían llegado a un acuerdo de qué manera llevar el grupo, o sea que se ve que eran maneras muy diferentes de ver el día a día".

Por su parte, Rocío Cano ha afirmado que le parece "tremendamente injusto" que la gente recuerde más a Amaia Montero que a Leire como vocalista de La Oreja de Van Gogh pese a haber estado menos años en la banda. Y es que, mientras la primera formó parte del grupo durante 11 años, la segunda lo ha hecho un total de 17.

Las primeras palabras de Leire

Este lunes, la periodista Mar Montoro, amiga de la cantante, compartió la primera reacción de Leire sobre su ruptura con el grupo. "Hasta donde puedo leer, hasta donde me permite, voy a compartir con vosotros ese mensaje que me ha dejado mi amiga", anunció Montoro en el programa Juntos de Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", leyó la periodista.

Aruseros se ha hecho eco de estas palabras de la cantante. "Eso coincide con lo que decíamos antes, que ha sido una decisión más del grupo, sin contar con el redactado final de ella", ha señalado Alfonso Arús.