Santi Acosta y la entrevista póstuma a Julián Muñoz: "Yo no he blanqueado a nadie, él ya pagó por lo que hizo"

Santi Acosta es uno de las personas más felices este jueves. El presentador ha desayunado con el 19,9% de share que marcó el especial de ¡De viernes! en Telecinco con la entrevista póstuma a Julián Muñoz. Grabada hace 20 días, la cadena reaccionó rápido al anunciar su emisión tras el fallecimiento del exalcalde de Marbella este martes a los 76 años.

Supone récord histórico para el espacio de Mandarina que pilota junto a Beatriz Archidona y que pronto cumplirá un año en la parrilla del canal de Mediaset. "Se confirma que cuando tienes un buen equipo, el éxito está casi asegurado", asegura Acosta en una entrevista con BLUPER a colación del estreno de la serie documental Paparazzi en Movistar Plus+.

"Nunca había hecho una entrevista póstuma a alguien que supiera que se iba a morir. Él pensaba que sería en meses, no tan inmediato Para mí fue muy emocionante e impactante porque, al final, hay alguien que te está abriendo su corazón en un momento brutal. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no cuál es la fecha de caducidad", cuenta Acosta emocionado.

El presentador dice que Muñoz se abrió en canal "porque quería contar su verdad, le daba igual cuál sería la reacción de la gente". "Fue una entrevista muy auténtica", prosigue Acosta, reconociendo que intentó hacérsela "fácil" debido a su frágil salud. "Tampoco podía insistir mucho en algunas cosas, ni ser muy larga porque se cansaba enseguida. Estaba muy enfermo".

Santi Acosta cuenta que cuando el exedil de la localidad malagueña transmitió su deseo de que la charla no viese la luz cuando ya no viviera, la productora decidió hacerla. "Si la cadena la quería, fenomenal. Y si no, nos la quedábamos nosotros".

"A mí me interesa mucho hablar con cualquiera. Y con Julián Muñoz, más. Su vida necesita ser contada"

El presentador, por otro lado, no es ajeno a las voces más críticas que acusan a Telecinco de "blanquear" a un corrupto. "Yo no he blanqueado a nadie, él ha reconocido sus delitos, ha pagado muy bien con cárcel y económicamente lo que hizo", dice rotundo a este periódico.

"A mí me interesa mucho hablar con cualquiera. Y con Julián Muñoz, más. No sólo porque ha sido testigo de la corrupción en Marbella, sino porque ha tenido una vida alucinante desde todo punto de vista. Marbella, Gil, Pantoja, su mujer, el juicio, la cárcel, la reunificación con su familia... Me parece una vida espectacular que necesita ser contada".

Julián Muñoz, durante su entrevista con Santi Acosta.

"Él ya ha pagado, ya está en paz con la justicia y la sociedad. Porque parece que cuando alguien comete un delito, aunque pague no se puede olvidar, pero tampoco hay que seguir machacándolo", insiste Acosta, que también recuerda la "noche histórica" que vivió en Salsa Rosa con Julián Muñoz y Jesús Gil desatados, insultándose y llamándose corruptos ante toda España.

"Lo fue lo que supuso en este país, porque la opinión pública viera el tipo de personas que estaban en la alcaldía de Marbella y, después, porque se inició una investigación", sostiene. "Fue impresionante. Todo lo hicieron ellos. Mi trabajo consistió en no interrumpirlos".

Las imágenes del rey emérito

La muerte de Julián Muñoz se ha solapado con la publicación de unas fotografías reveladoras del rey emérito Juan Carlos en la revista neerlandesa Privé. Se trata de un material gráfico inédito, que lleva en un cajón guardado durante 30 años, y que ahora Ángel Cristo Jr. habría decidido vender a cambio de una suculenta cantidad de dinero.

Bárbara Rey no tardó en reaccionar; y Ángel Cristo Jr. lo hará mañana en ¡De viernes! "Son las fotografías que demuestran cuál era el objeto del chantaje al que Bárbara Rey somete a la Corona", dice Acosta. "No sólo porque lo cuente su hijo, sino porque hay muchas más fuentes históricas que lo aseguran: desde las memorias de Emilio Alonso Manglano, exdirector del CESID, ahora CNI, hasta periodistas, políticos y presidentes del Gobierno".

"Son unas fotos históricas porque demuestra que hubo una relación, son las imágenes con las que Barbara Rey amenazaba con publicar si no conseguía trabajo", prosigue sin ofrecer más detalles de la entrevista que veremos mañana.

El presentador confirma que Ángel Cristo Jr. puso a disposición del programa las imágenes. "Esas fotos eran difíciles. Bueno... en el momento que hicimos el programa sé que estaban ahí, pero nos aconsejaron no publicarlas. Ahora, los abogados nos han dicho que no hay problema, una vez que han salido a la luz y que se ha hecho eco todo el mundo".

Acosta, por último, considera que es mera "casualidad" de que estas imágenes vean la luz un día después de anunciarse la publicación de las memorias de Juan Carlos I el próximo mes de noviembre. ¿Habrá más material por salir? El presentador no es optimista: "No hay muchas cosas más porque las imágenes más eróticas y comprometidas ya no existen".