Sofía Cristo frena a Susanna Griso y amenaza con abandonar 'Espejo Público': "No me gusta tu lenguaje"

La publicación de las fotos de Bárbara Rey el monarca emérito Juan Carlos I besándose en 1994 se ha convertido en uno de los temas más comentados en la prensa de sociedad. Finalmente, Ángel Cristo Jr. ha cumplido con su amenaza y ha vendido las instantáneas que, presuntamente, habría realizado él mismo a su propia madre. Esto ha hecho que todos los magacines de actualidad lo aborden.

Por supuesto, Espejo Público no podía ser menos y ha tratado, en la mañana de este jueves 26 de septiembre, el tema. Además, el formato matinal tenía en exclusiva la reacción de Sofía Cristo. La DJ ya había prometido el día anterior hacerse eco de la noticia, que ha supuesto un nuevo episodio en la guerra familiar entre Bárbara Rey y su hijo.

A diferencia de otras ocasiones, Sofía Cristo se mostró tremendamente incómoda con la entrevista. Es más, ha afeado la manera en la que Susanna Griso ha abordado la situación. “No voy a entrar en detalles, y ya, hasta aquí, yo tengo mi vida, quiero tener mi paz”, expresó la DJ a la periodista.

A pesar de ello, Griso ha señalado ciertas informaciones que han molestado a la DJ. Es más, consideraba que se estaba enfocando de una manera deshonesta sobre el talento de su madre. “25 millones según el periodista Juan Fernández Miranda. También dice que hubo muchos contratos en Televisión Española y luego en Canal Nou”, expresaba la conductora.

“Los contratos en Canal Nou estaban justificados por una extorsión previa pero su caché en ese momento en una autonómica era elevadísimo”, agregaba. La DJ recordó que la vedette no era la única estrella en lograr cachés tan altos por participar en programas de televisión tanto a nivel nacional como autonómico.

Sofía Cristo, Susanna Cristo y Gema López en 'Espejo Público'.

“Y el de Mar Flores, ¿cuál era?”, exclamaba Cristo. “No sé el de Mar Flores pero sé que el de tu madre era muy alto”, le respondía la periodista. Fue, ahí, cuando la DJ afeó que, según su visión, se insinuase algo que no era.

“No sé, para que me expliques un poco qué diferencia había entre Mar Flores y mi madre. Quiero saberlo. A lo mejor es que mi madre valía ese caché”, le respondía Sofía Cristo a la presentadora, quien demostró estar decepcionada con cómo estaba derivando la entrevista. “Susanna, le estás quitando un valor a mi madre como artista, espero que no lo estés haciendo”, expresó con un tono de enfado.

Lejos de bajar el volumen, fue a más. De hecho, Sofía Cristo dejó claro que, para ella, el tema había llegado a un punto de no retorno. “¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar”, zanjó.

Sofía Cristo y Susanna Griso en 'Espejo Público'.

Finalmente, la DJ anunció demandas legales. “Y todos los medios que se hagan eco de esta publicación van a ir por adelante. Por eso yo venía preocupada por vosotros, pero veo que a vosotros no os preocupa nada porque ponéis las fotos como os da la gana y siguen apareciendo detrás”, expresó.

Griso quiso bajar el volumen, pero Cristo le expresó que estaba muy molesta con la periodista. “¿Ahora que no me enfade? ¿Diciendo que mi madre ha robado dinero de todos los españoles de una manera muy sutil? Estáis dando por hecho cosas muy graves. Claro que me enfado. O estamos en el mismo barco o me bajo yo de este barco, porque aquí o se defiende a mi madre o nada”, exclamó.

“No me gusta tu lenguaje no verbal, porque tengo la sensación de que ante algo que me está doliendo te veo con una sonrisita de ironía que parece que te estás mofando de lo que a mí me está molestando”, le afeó.