Sofía Cristo sale en defensa de Bárbara Rey: "Fue víctima de Juan Carlos I. Ha sido la mayor desgracia de su vida"

Están siendo las 24 horas más difíciles para Bárbara Rey (74 años) después de que el medio holandés Privé publicase por primera vez y en exclusiva las imágenes más comprometidas junto al rey Juan Carlos I (86). Desde que vieron la luz, medios españoles e internacionales no han parado de hablar de otra cosa.

Las reacciones no tardaron en llegar, entre ellas la de la protagonista, que entró en directo en Espejo Público para hacer sus primeras declaraciones y señalar a su hijo, Ángel Cristo Jr. (43), responsable de la filtración: "No sabía que podía llegar hasta este extremo. Qué vergüenza, no tengo nada que decir. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es".

A última hora del miércoles más negro para la vedette, decidió compartir un post donde afirmaba ser una mujer maltratada: "Lo fui por mi marido y desde hace un tiempo y ahora por mi hijo". Ahora ha sido su hija, Sofía Cristo (41), quien ha reaparecido para dar su testimonio claro, contundente y en apoyo a su madre. Ha sido en Espejo Público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bárbara Rey (@barbararey_oficial)

Antes de sentarse en el plató, la periodista Gema López le ha interpelado por los pasillos de la cadena. "He comprobado que es mala persona. No me quiero meter en camisas de once varas, pero va a tener consecuencias muy graves. Siempre que le ha hecho falta el dinero ha sido la amenaza que ha utilizado".

La DJ, que no quería entrar en demasiados detalles, ha mostrado su preocupación ante esta situación: "No se merece esto mi madre, es una forma de maltrato. No es justo. Me preocupa la salud de mi madre".

Bárbara Rey ha denunciado en repetidas ocasiones las amenazas de muerte que durante años recibió tanto ella como sus hijos, llegando incluso a sufrir robos en su casa. "Si me matan, prefiero que la gente sepa quién lo ha hecho", aseguró en una entrevista en 1997. Ahora su hija ha vuelto a asegurar que las imágenes que este miércoles vieron la luz eran fundamentales para su madre. "Ha sido un seguro de vida para mi madre, sus hijos y el resto de su familia. Siempre nos ha sobreprotegido. Ha estado amenazada de muerte muchas veces" .

Revista 'Privé'.

Ya en plató, Sofía Cristo ha asegurado que la relación con su hermano está rota. "Tengo capacidad de perdón, pero cuando las personas están muertas, como pasó con mi padre", ha declarado de manera tajante.

Ha explicado, además, que estas imágenes fueron sustraídas durante una mudanza, donde desapareció un baúl lleno de imágenes. "Me llega hace dos meses un paquete, con fotos de mi madre, de mi padre... entiendo que es de mi hermano".

A pesar de la sorpresa inicial por la publicación de las fotografías, Bárbara Rey era consciente de que saldrían a la luz. "Siempre le ha amenazado. Sabía que algún día lo haría". La vedette ya ha empezado a tomar acciones y medidas legales contra su hijo y contra la revista Privé: "Ojalá se pudra en la cárcel".

No ha querido entrar en más detalles, pero ha lanzado una tajante afirmación: "Mi madre fue víctima del Rey, ha sido la mayor desgracia de su vida". Las imágenes fueron tomadas el 22 de junio de 1994, cuando Juan Carlos I y Bárbara mantenían una relación de la que se han ido conociendo más detalles con el paso de los años.