Álvaro de la Lama y su mujer, Emilia Alfaro, ya son padres de su cuarto hijo en común: "Una bonita casualidad"

Álvaro de la Lama (43 años) y su mujer, Emilia Alfaro, han recibido este jueves, 26 de septiembre, la más feliz de las noticias. Al filo de las 14:00 horas, la pareja daba la bienvenida a su cuarto hijo en común tras más de ocho años casados.

Han sido ellos mismos los encargados de compartir la bonita noticia. Lo hacían a través de un post conjunto en su perfil de Instagram, donde aprovechaban para desvelar algunos detalles del nacimiento de la pequeña, a la que ya han definido como "una bonita casualidad".

"Hoy, 26 de Septiembre a las 13:19 horas, ha nacido Teresa. El mismo día que cumple años, la madre más molona del mundo. Nuestro cuarto hijo… la verdad, impone un poco", comenzaba la publicación.

"Desde hace algún tiempo, cuando algo me da cierto temor, me viene a la cabeza una frase que me dijo Luis (mi suegro) justo antes de que Emilia y yo tuviéramos que tomar una decisión importante y que tengo grabada: 'Adelante, siempre adelante'", confesaba, emocionado, el reconocido periodista deportivo.

"Todo ha ido fenomenal y estamos muy felices por la nueva incorporación a la familia. Estamos deseando que conozca a sus hermanos", finalizaba la publicación. Y es que Carla es la cuarta hija en común del matrimonio, pues Álvaro y Emilia ya son padres de tres vástagos, Isabel, Santi y Carmen.

Un emotivo escrito que ha venido acompañado de una instantánea de la recién nacida en los brazos de su madre y que rápidamente ha recibido numerosos likes y comentarios de sus seguidores. "Qué puntería. El día del cumple de su mamá. Felicidades dobles", rezaba uno de los mensajes.

Apenas unas horas atrás, el matrimonio hacía también uso de sus redes sociales para publicar, con gran emoción, una imagen en la que se apreciaba a la dupla, en el ascensor de su casa, camino al hospital, listos para el ingreso. "Allá vamos, Teresa. Ahora, sí que sí. Unas horas para verte", posteaba Álvaro, al tiempo que desvelaba el sexo y el nombre de su cuarto bebé.

Fue en el mes de febrero de este año cuando el periodista deportivo y su esposa anunciaban que estaban esperando otro hijo en común: "Y de repente...", postearaon ambos en sus redes junto al hashtag Last but not least -último, pero no menos importante-. El post estaba compuesto por dos instantáneas. En la primera la pareja, arrobada de amor, mirándose, elegantemente vestida. Y en la segunda imagen se aprecia el predictor en el que aparece la palabra mágica: embarazada.

Ambos se prometieron en 2015, en un lugar paradisíaco -Formentera- y, un año después, se dieron el 'sí, quiero' el 25 de junio de 2016 en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, en la localidad alicantina de Jávea, a la que, además de su familia, acudieron algunos de sus amigos más cercanos.