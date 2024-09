Arancha de Benito: "Estoy en una época de plena felicidad, pero en ocasiones he tenido que lidiar con algún villano"

El pasado lunes, 23 de septiembre, el Teatro Real vivía la apertura de la nueva temporada con la ópera Adriana Lecouvreur. Lo hacía con Sus Majestades, los reyes Felipe VI (56 años) y Letizia (52), que presidieron el acto en una noche en la que el glamour y la celebración inundaban Madrid.

Tras su estreno, el Real se vestía de nuevo de gala apenas pasadas 24 horas por la celebración de la première española de Joker: Foile à Deux. Se trata de la secuela de la película de Tod Philips, proyectada hace ya un lustro. La película se reveló como un auténtico éxito de crítica, público e industria, llegando a estar nominada a 11 premios Oscar, venciendo en dos categorías, incluida la interpretación de su actor protagonista.

Y ahora, con el estreno de esta segunda parte, la cosa no parece decaer, pues la cinta cuenta con Joaquin Phoenix (49) y Lady Gaga (38) como protagonistas. Con motivo de la esperada presentación, una alfombra roja se desplegaba a los pies del Teatro Real y rostros tan conocidos en nuestro país como Cristina Cifuentes (60), Risto Mejide (49) o Arancha de Benito (54) se daban cita en el centro de Madrid. Con esta última, EL ESPAÑOL ha podido charlar de proyectos, familia y amor.

Arancha de Benito y Raúl Castillo, en la premiere de 'Joker: Folie a Dèux' Gtres

¿Cómo se encuentra?

Bien, muy bien, muy bien. Empezando el otoño con mucha energía y mucha alegría y mucho trabajo.

Estamos ante la première de la secuela de Joker, ¿ha podido ver la primera?

Sí, la vi y me encantó. Estoy deseando ver la segunda parte. Además, me parece mundial que el preestreno esté teniendo lugar aquí en Madrid, en el Teatro Real, que no me puede gustar más.

Está ahora mismo el centro de la capital plagado de famosos.

He visto que hay una convocatoria espectacular. Es que los organizadores son la pera, o sea, son los mejores, de verdad. Sin duda, brutal.

Respecto a la película, ¿tiene alguna expectativa o le gusta dejarse llevar?

Sin duda prefiero dejarme llevar. Las expectativas generan fracaso y a mí me gusta el efecto sorpresa. Seguro que vamos a flipar, me vuelve loca. Con lo cual, fantástico.

Arancha de Benito, en una imagen de archivo. Gtres

Quizás no se lo ha planteado, pero si se hiciera una película de su vida, ¿quién le gustaría que le interpretara?

Nunca lo he pensado, pero diría que yo misma. A estas alturas de mi vida nadie me conoce mejor que yo.

¿Y sería héroe como Batman o villano como Joker?

Depende mucho de la época de mi vida en la que me encuentre. Ahora estoy plenamente feliz, pero en varios momentos he tenido que lidiar con algún que otro villano. Aún así, yo soy más de pensar en el presente, en el mío y el de los míos.

Hablando de los suyos, ¿cómo sigue viviendo su faceta como abuela de Hugo?

Estoy enamorada de él. Ya tiene un año y medio y para mí sigue pareciendo que fue ayer cuando nació. Ahora ya está yendo unas pocas horas a la guardería y cada vez que sale me llama. Aún es pronto y no se le entiende prácticamente nada al hablar, pero no para de hacerlo y a mí se me cae la baba.

Es cierto que hay gente que lo vive como un proceso complicado, pero a usted le gusta,

Es entendible, y yo soy la primera que lo respeto. Para mí, es una etapa maravillosa y ser abuela ha sido el mayor regalo del mundo. No volvería atrás.

Arancha de Benito, rn un evento reciente junto a su hija. Zayra Gutiérrez. Gtres

Sabemos que desde hace años está inmersa en varios proyectos profesionales, ¿alguno nuevo a la vista?

Tengo una agencia de servicio doméstico hace ya ocho años y me ocupa mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza. En eso invierto prácticamente todo mi tiempo laboral. Además, desde hace 11 años formo parte de la ONG Infancia Sin Fronteras y el día 20 de noviembre hacemos evento en Madrid. Os avisaré. Con todo eso, más la familia y niños y mi propia vida no me da tiempo para más. De hecho, yo pido tiempo. Si pudiera comprar lo único que compraría es tiempo.

A disfrutar de la cinta en esta noche de gala en el Teatro Real.

Así es. Emocionada y agradecida a la vida, como siempre.