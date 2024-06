Omar Sánchez se sincera tras enterarse del embarazo de Anabel Pantoja: "Fue uno de los peores días de mi vida"

Una de las noticias del Corazón más comentadas de estas semanas ha sido el embarazo de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera lo anunciaba en la portada de una revista y, por supuesto, esto ha provocado que se quiera conocer la reacción de sus anteriores parejas. La que más se esperaba era la de Omar Sánchez, quien fuese su marido entre octubre de 2021 y enero de 2022. Ha sido en De viernes donde el windsurfista reveló cómo estaba viviendo la buena nueva de su exesposa.

El exconcursante de Supervivientes 2021 fue el entrevistado del Scoop del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. La reacción del canario se esperaba dado que, durante su concurso en el reality de supervivencia, ya había expresado su deseo de ser padre con la influencer. El windsurfista, que actualmente tiene 33 años, buscaba tener hijos siendo joven con Pantoja, pero ella no estaba preparada.

Lo cierto es que Sánchez no está pasando por un buen momento, dado que se revelaba hace poco su ruptura con la influencer Marina Ruiz, exparticipante de Mujeres y hombres y viceversa. La creadora de contenidos confirmó por error el rompimiento, provocando que el deportista no estuviera pasando por un buen momento. A ello se suma la noticia del embarazo de su ex. “Fue uno de los peores días de mi vida”, confesaba a De viernes.

Fue en la revista Lecturas donde Anabel Pantoja revelaba a inicios de este mes de junio que estaba encinta de su actual pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez. El canario estaba todavía digiriendo la ruptura con Marina Ruiz y enterarse el embarazo de su exesposa no contribuyó a que se sintiese mejor. El windsurfista aseguraba en el magacín nocturno que está pasando por “el momento más duro de este año”.

Más allá del rompimiento y el embarazo, Sánchez comentaba que ha sido también porque “toda la prensa” no ha parado de llamarle para conocer su reacción ante el embarazo de la participante de Desnudos por la vida. “Todos los astros se alinearon para que fuese el peor día de mi vida”, argumentaba.

Omar Sánchez en 'De viernes'.

Fue en 2018 cuando Omar Sánchez y Anabel Pantoja se conocieron, tras un concierto de Isabel Pantoja en Gran Canaria. El amor fue inmediato fue en 2021 cuando se dieron el ‘sí, quiero’. Durante todo el tiempo que duró el matrimonio, el deportista comentaba públicamente su deseo de ser padre al lado de la mujer a la que amaba. A pesar de ello, la colaboradora de TardeAR no mostraba el mismo entusiasmo.

Sin embargo, la creadora de contenidos sí que ha querido ser madre al lado del fisioterapeuta con el que lleva poco más de un año y quien, presuntamente, ya le habría sido infiel. “¡Qué rápido! Tenían prisa, ¿no?”, expresaba con cierto tono irónico en De viernes. Eso sí, declaró no sentir pena porque su exesposa vaya a ser madre con otro hombre, sólo que se sentía “impactado” por la noticia.

Omar Sánchez en 'De viernes'.

A pesar de ello, el windsurfista quiso desearle lo mejor a quien fuese su esposa entre 2021 y 2022. “Me alegro, que lo estaba buscando”, expresaba. El canario revelaba que ya no sentía nada por su exesposa. A pesar de que siguió enamorado de ella después de que ésta lo dejase, parece que el deportista ya tiene más que cerrada esa etapa. “A día de hoy no siento nada. Nos encontramos hace poco en un festival, pero no nos dijimos ni hola”, compartía.