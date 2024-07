¿Por qué se habla tanto de la extrema derecha y muy poco o nada de la extrema izquierda?

En los últimos días hemos oído, durante las elecciones francesas, que viene la extrema derecha y que hay que hacer un cordón sanitario, entre todos los partidos, incluido, la extrema izquierda. ¿Qué ha pasado al final?, como pasó en España (quiero creer), que a la gente le entra el miedo y al final gana la Izquierda o la extrema izquierda (como ha ocurrido en Francia).

No soy comentarista político, ni periodista, ni siquiera experto, pero en mi experiencia de años, siempre que ha ganado la izquierda (ya no la extrema izquierda), hemos retrocedido económicamente y por tanto los avances sociales se quedan en muy poco, por no decir en nada.

No defiendo la extrema derecha, ni mucho menos, pero entre los europeos empieza a haber un movimiento de defensa que ningún partido de centro derecha o centro izquierda quiere ver. Se trata de mantener y defender las costumbres, mantener una identidad, permitir generar y dar trabajo a inmigrantes de manera controlada, sin perjudicar los derechos de los europeos a costa de beneficios ocultos a inmigrantes ilegales. Si la inmigración es controlada, todos ganamos.

Creo que hay intereses en algunos grupos de políticos y grandes multinacionales para controlar a la población, creando bulos fácilmente creíbles y que una población pendiente de la noticia rápida asimila fácilmente. Cambiar la historia para no poder recordar nuestros tropezones es parte de esas manipulaciones que la izquierda o extrema izquierda está haciendo, y que quizás también lo haga la extrema derecha, pero eso está por ver.