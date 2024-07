Visitar Grecia sin salir de España: a este pueblo de Alicante se le conoce como el Santorini español

Parece que si en verano no sales de España no te has ido de vacaciones. Coger un avión a la otra punta del mundo está bien, pero también hay que presumir de lo que se tiene en casa, y de eso la provincia de Alicante puede estar orgullosa.

Un buen ejemplo de ello es Altea, conocido como el Santorini español. Pero ¿en qué se parecen este pequeño pueblo de la Marina Baja y la isla griega por excelencia? Solo hace falta ver dos fotografías para darse cuenta. Están a casi 4.000 kilómetros de distancia, pero el paisaje es el mismo: preciosas casitas blancas bañadas por un mismo mar, el Mediterráneo.

Altea es una de las ciudades más populares de la Costa Blanca. Santorini en Grecia es la joya de la corona del país. Esta preciosa isla situada entre Atenas y Creta es conocida sobre todo por su curiosa forma. La caldera, que hay en el centro de la isla, es consecuencia de una trágica erupción volcánica ocurrida hace 10.000 años, y que hoy atrae a millones de turistas cada año. Además, dicen que sus puestas de sol son las más románticas del mundo.

Altea: el Santorini español

Altea, el 'Santorini español' o la 'cúpula azul del Mediterráneo' es uno de los pueblos más bellos de todo el país, según la Asociación de Pueblos más Bonitos de España. Con 23.800 habitantes, forma parte de la comarca de la Marina Baja. Debido a su popularidad, también es uno de los municipios de la provincia con la vivienda más cara.

Si planeas visitar Altea, puedes empezar el recorrido por el casco antiguo y sus calles empinadas y empedradas. Sus casitas de colores están acompañadas de macetas con flores, que dan alegría al paisaje y conducen hasta increíbles miradores.

La parada para comerse un helado o hincar el diente a una pizza en uno de los restaurantes de la zona es obligatoria. También conocidos son sus 6 kilómetros de costa y sus playas, como L’Olla, Solsida, Cap Negret, Albir, Cala del Mascarat o La Roda.

A la izquierda, Altea; a la derecha, Santorini Shutterstock

Si el viaje se te hace aburrido, también puedes alquilar un kayak y remar hasta la isla de la Olleta. No te arrepentirás. Desde Turismo de la Generalitat recuerdan que Altea se encuentra dentro del Parque Natural de Serra Gelada, donde se han encontrado restos arqueológicos de gran importancia.

Si este verano no puedes decidirte entre mar o montaña, la cúpula azul del Mediterráneo es el lugar perfecto para ti. También puedes volar hasta Santorini y sacar tus propias conclusiones sobre parecidos y diferencias.