La cantante Silvia Pérez encabeza las últimas novedades del Festival Noches Mágicas de Sant Joan

El esperado Festival Noches Mágicas dará inicio el 25 de julio en Sant Joan d'Alacant, ofreciendo catorce días de música y entretenimiento hasta el 11 de agosto. El escenario natural de Los Jardines de Abril se transformará en el epicentro de una celebración dedicada a los legendarios años 80 y en la que la cantante Silvia Pérez Cruz encabeza las últimas novedades.

La artista está de gira mundial con el gran maestro de la guitarra Juan Falú, tras su anterior periplo con el artista irlandés Damien Rice, que le acercará a los Jardines de Abril de Sant Joan d' Alacant.

"La clave de su éxito es su asombrosa capacidad para abordar diferentes estilos manteniendo un registro vocal prodigioso y un innato carisma escénico. La suya es, sin duda, una de las voces más sobrecogedoras de los últimos tiempos", señalan desde el festival.



Además, actuarán destacadas bandas que marcaron una época musicalmente prolífica. Entre los artistas destacan The Waterboys, God Save The Queen, Seguridad Social, La Frontera, Celtas Cortos, La Guardia, Los Rebeldes y Javier Ojeda de Danza Invisible. Estos nombres emblemáticos revivirán los éxitos que definieron los años 80, una década que marcó un antes y un después en la historia musical global.

Aparte de los conciertos, el Festival Noches Mágicas ofrecerá dos noches especiales de la 80's Summer Party, programadas para el 27 de julio y el 3 de agosto, que prometen diversión y música hasta altas horas de la madrugada.

El Festival Noches Mágicas ha colgado el cartel de 'todo vendido' para los días en los que actuarán Rozalén, inaugurando el Festival Noches Mágicas, La Frontera + La Guardia + Los Rebeldes + 80's Summer Party el 27 de julio, Ángel Martín el 31 de julio y La Oreja de Van Gogh el viernes 9 de agosto. Para el resto de días ya se ha vendido más del 65% del aforo.



El cartel lo completan God Save The Queen el 26 de julio, Silvia Pérez Cruz el 28 de julio, The Waterboys el 1 de agosto, Los Del Río + La Feria Party el 2 de agosto, Celtas Cortos + Seguridad Social + Javier Ojeda de Danza Invisible + 80's Summer Party el 3 de agosto, Mocedades + Los Panchos el 4 de agosto, Paula Mattheus el 7 de agosto, Miranda! el 8 de agosto, Music In The Garden con Crystal Fighters, Elyella, Karavana y Olivia el 10 de agosto y cerrará el festival Israel Fernández el 11 de agosto. Paula Mattheus, nueva confirmación para el 7 de agosto y sustituirá en esa fecha a Symphonic Dreams.

Exposición Iluminarias y Talent Fest

Así, el Festival Noches Mágicas ha confirmado su colaboración con la Concejalía de Turismo de Sant Joan d' Alacant, ha confirmado la exposición Iluminarias que estará presente a lo largo de las 14 citas.

Del 25 de julio al 11 de agosto, por primera vez y de la mano de Javier Adrados, promotor musical y ensayista español, se presenta la exposición 'Iluminarias. Las mujeres que iluminaron el escenario musical del pop español'.

En la rueda de prensa realizada el jueves 18 de julio, el Alcalde de Sant Joan d' Alacant, Santiago Román, expresó su entusiasmo por la oportunidad de apoyar el talento local. "Estamos encantados de ser parte de una iniciativa tan dinámica como el Talent Fest, que fomenta la creatividad y muestra los diversos talentos dentro de nuestra comunidad. Esta colaboración no sólo refuerza nuestro compromiso de promover la cultura y las artes, sino que también proporciona una plataforma única para que los artistas emergentes brillen", añadió.

Talent Fest es un concurso organizado por el Festival Noches Mágicas con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan, la Concejalía de Turismo y la Sala Euterpe con el propósito de mostrar y descubrir talentos emergentes en el ámbito de la música y pintura, empadronados en la provincia de Alicante, ofreciendo el espacio de ocio y multidisciplinar del marco del Festival Noches Mágicas.

En el caso de la categoría de pintura, el ganador se ha escogido mediante votación popular y promoción a través de redes sociales del Festival y de los participantes, y ha sido Pablo Rossi, quien formará parte del cartel del Festival Noches Mágicas 2024.

En categoría música, a través de votación popular se han elegido a los tres finalistas que pasan a la Gran Final con sus conciertos los días jueves 18 (Tere Priore), viernes 19 (Óscar Ballester) y sábado 20 de julio (Elia Gosálvez) en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. El ganador, además de actuar el día 8 de agosto en el Festival, recibirá un premio en metálico de 300€.