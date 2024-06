La curiosa expresión más utilizada en Cantabria y que deberían conocer todos los españoles

El español en España se distingue por su gran diversidad lingüística. De hecho, al recorrer la Península Ibérica, es evidente la variedad de dialectos que existen y lo mucho que están influenciados o determinados por la ubicación geográfica de los hablantes. Y es que, cada región de España cuenta con sus propias expresiones y particularidades lingüísticas.

Esta es una de las razones principales por las que a veces encontramos expresiones que son comprendidas únicamente en una zona geográfica específica. Esta vez queremos hablarte de una curiosa expresión cántabra que solo entienden en Cantabria y que desconocen en el resto de España.

Aún así, esta no deja de tratarse de un dicho que también debería darse a conocer en el resto del territorio español sobre todo teniendo en cuenta todo lo que rodea a su significado habitualmente asociado a un comportamiento justo y honrado. Hablamos por si aún no lo has adivinado de la expresión de "en Solares, donde cuatro huevos son dos pares".

Una expresión con la que en Cantabria quieren expresar lo justos y honrados que son en su comercio. Esta es una de las razones por las que cuando un solariego quiere definirse como persona de ley, acude a este dicho.

Sin embargo, este no es el único dicho cántabro peculiar y desconocido en el resto de España. A continuación te detallamos otros también muy utilizados en esta región cántabra y sus correspondientes significados.

Otras expresiones típicas en Cantabria

Los refranes son una parte integral de la cultura popular y reflejan la sabiduría y el ingenio de las comunidades. En Cantabria, muchos dichos y expresiones guardan historias interesantes y personajes peculiares detrás. Por ejemplo, "Vete a cascarla a Ampuero" no se refiere a la localidad en sí, sino a una familia vasca de apellido Ampuero.

Otro dicho curioso es "Eres más parado que el caballo de Recalde", que según recoge El Diario Montañés, se originó en Torrelavega, donde un guarnicionero llamado Recalde tenía un caballo disecado en su tienda, que aún existe aunque en otro lugar.

"Más lelo que Pichucas el del Muelle" es otra expresión memorable. Pichucas, cuyo verdadero nombre era Pedrín, era un personaje del siglo XIX en Santander, conocido por ser malhablado, taciturno y objeto de burlas. Vivía de limosnas y de la comida que le daban en los barcos y se convirtió en una figura típica del paisaje santanderino.

"Eres un garabito" es un dicho que significa "ser una persona insustancial". Otro refrán, "Vas de kie, pero te la vas a dar", se usa para describir a alguien que actúa de manera arrogante o prepotente, con el sentido de que acabará teniendo problemas por ello.

"Más pelma que la criada de Teira" se remonta al siglo XIX, cuando Francisco Teira, un comerciante de telas y accionista del Banco de Torrelavega, tenía una criada que entretenía tanto a la gente en la plaza que cuando volvía a casa ya se les había pasado el hambre.

La expresión "mucho de Boo y poco de Guarnizo" significa "mucho hablar y poco hacer". Esta frase también es común en Cantabria y se usa para criticar la falta de acción y la abundancia de palabras vacías, incluso entre los políticos en debates parlamentarios.

"Cuando Cabarga tiene montera, llueve aunque Dios no lo quiera" es una observación meteorológica de los santanderinos sobre una montaña emblemática de su región. De manera similar, "Si la nube va para Noja, mi capa no se moja" es un dicho de la zona oriental de Cantabria que también predice el clima.

Estos refranes y dichos cántabros, no solo enriquecen el lenguaje cotidiano, sino que también mantienen vivas las historias y características únicas de la región y sus habitantes.