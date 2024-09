Aprende a hacer estos tres desayunos saludables y fáciles de preparar con productos de Mercadona

Toma nota porque hoy no te traemos una, sino tres recetas de platos saludables, sencillos y, sobre todo, muy rápidos de elaborar, y para hacerlos todos ellos sólo necesitarás productos de Mercadona.

En este caso, las recetas son de tres desayunos que te ayudarán a empezar el día con la mayor energía posible. Nos las trae el tiktoker Ferrán Fitness, que en su cuenta de TikTok comparte recetas saludables y contenido relacionado con nutrición, preparación física y bienestar.

Vamos con el primero. Lo primero que necesitas es pan integral, a poder ser de semillas o pipas. Coge una rebanada, y ponle por encima el queso que ves en el vídeo, que es alto en proteínas y, según el propio Ferrán, está muy bueno. Para terminar, añade unas rodajas de aguacate por encima de la tostada, con las que conseguirás un sabor increíble y una buena dosis de nutrientes esenciales.

Ahora nos toca el segundo desayuno. Como fuente de carbohidratos, tendrás que optar por los cereales que te enseña el creador de contenido en el vídeo. Para las proteínas tendrás que emplear la leche del clip, aunque también puedes añadirle polvo de proteínas, con el que obtendrás el sabor extra que más te guste. Y para concluir esta segunda receta, añádele un mix de frutos rojos.

Este desayuno te ofrece energía sostenida, desarrollo muscular y recuperación gracias a las proteínas. Además, los cereales te darán fibra y carbohidratos complejos para darte sensación de saciedad y energía, mientras que los frutos rojos aportan antioxidantes y vitaminas, fortaleciendo el sistema inmunológico y mejorando la salud cardiovascular.

Y de esta manera llegamos al tercer desayuno. Para elaboralrlo necesitarás claras de huevo con avena molida. Sírvelo en un bol y lo bates todo. Una bez batido, sírvelo sobre una sartén, y verás qué rápido se hacen.

Se trata este último del desayuno ideal para el desarrollo muscular y la saciedad. La avena proporciona carbohidratos complejos y fibra para una energía sostenida y mejor digestión. Además, es bajo en grasas, por lo que te ayudará a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, favoreciendo así el rendimiento físico y mental.

Y ya tendrías tres recetas de desayuno muy sencillas de hacer, como has visto, y que no te robarán más de cinco minutos de tu tiempo. Una vez las pruebes, no podrás dejar de desayunar otra cosa. ¡Que aproveche!