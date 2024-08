Cinco minutos y cinco ingredientes: la cena (o comida) con yogur griego que es perfecta para el verano

¿Cómo te quedas si te digo que en sólo cinco minutos puedes preparar una cena saludable y equilibrada, además de muy sabrosa? ¿Y si para llevarla a cabo no necesitas más de cinco ingredientes? Como lo lees. Apunta bien la receta porque una vez pruebes esta cena pasará a ser una de tus favoritas. Toma nota.

Lo primero que tienes que hacer será buscar un recipiente o fuente donde tendrás que echar los ingredientes. Una vez lo tengas, añade lechuga, pollo desmenuzado, maíz y mango. Remuévelo bien para que todo quede bien mezclado.

El siguiente paso será el preparar tu propia salsa casera. Para ello tendrás que hacerte con otro recipiente como el interior, pues será ahí donde tenga lugar la mezcla. Añade dos cucharadas de yogur griego, zumo de medio limón, un poco de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal, a tu gusto.

#cenasaludable #cenaen5minutos #ideadecenasaludable ♬ COCO LOCO - Maluma @nutrifitgema ‼️ Idea de cena saludable en 5 min INGREDIENTES: 🥬 Lechuga 🍗 1 lata de pechuga de pollo 🌽 Maiz 🥭 Mango 🌾1 tortilla de avena o trigo INGREDIENTES SALSA: 🥛 2 cucharadas yogur griego light 🍋 Zumo 1/2 limón 🫒 1 cucharada AOVE 🧂 Sal 1️⃣ Mecla todos los ingredientes del relleno, prepara la salsa, mezcla y rellena la tortilla. 2️⃣ Cierra primero dos extremos y termina con los otros, cocina a la plancha comenzando por la parte cerrada. 🛒 La lata de pollo es de prozis y tienes un 10% de descuento más regalos en la web de @prozis_es con mi código nutrifitgema #ideadecena

Una vez lista la salsa, será momento de juntarlo todo con la mezcla anterior. Asegúrate de removerlo bien, para que de esta manera todos los ingredientes queden bien empapados de la salsa, de tal modo que quede una mezcla uniforme y sólida.

Ya casi lo tienes. Sólo te queda depositar la mezcla compacta en el interior de una tortirra integral. Ciérrala como un sobre y comprueba que no se ha roto y que no ha quedado ningún resto de comida suelto. Una vez lo tengas, pasa la tortita por una sartén a la plancha, primero por la parte que has cerrado y, al cabo de un tiempo, dale la vuelta para que se toste la otra parte.

Y ya lo tienes. De esta manera tan sencilla tendrás una cena rápida de hacer, nutritiva, muy equilibrada, saludable y, sobre todo riquísima. También lo puedes preparar para la hora de la comida. ¡Que aproveche!