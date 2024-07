Esta actriz se tatuó una letra china en las nalgas... pero la engañaron con el significado

Parece una recomendación más propia de tu cuñado que otra cosa, pero es cierto, hay que tener cuidado con hacerse tatuajes en otros idiomas. Es lo que le pasó a la actriz argentina Gime Accardi, famosa por sus papeles en Rebelde Wey, Sos mi hombre, Separadas o Mi hermano es un clon.

La conocida intérprete, de 39 años, realizó una sorprendente confesión en la televisión de su país, dejándonos una anécdota maravillosa que ha compartido la cuenta Infobae en su perfil de Tiktok y que no ha dejado a nadie indiferente.

Concretamente, Accardi alerta de los riesgos de tatuarse letras chinas, porque seguramente el significado final sea muy distinto del planteado originalmente. "Era muy propio de nuestra generación tatuarse letras chinas. A los 18, mi mamá enferma y yo le digo: me voy a tatuar tu iniciarl con letras chinas", comenta la actriz al principio de un clip que no tiene desperdicio.

"Fui a tatuarme la letra ese, y el tatuador me mostró un abecedario que no existe. Y me la hice", continúa la actriz ante la atenta mirada del presentador. Claro que ni él ni nadie puede sospechar el inesperado final de la historia.

"Empecé a crecer y me enteré de que no existía en chino una letra que equivaliese a una letra en español, porque no es lo mismo. El tatuaje que tengo significa bienvenidos. En la cola (el culo) me lo hice. Un tatuaje completamente sexual. Terrible, es catastrófico", concluye.

Es decir, la actriz tiene un tatuaje en la parte baja de la cintura que da la bienvenida a quien se asome por allí. El propio presentador no sabía cómo reaccionar ante la confesión de su invitada que, todo hay que decirlo, se toma lo sucedido con filosofía y sobre todo mucho amor.

Más allá de las risas iniciales, la anécdota de Gime Accardi, cuyo clip ronda los tres millones de reproducciones, ha generado todo un terremoto de dudas entre aquellos que, como ella, también presumen de haberse hecho tatuajes en otros idiomas con una importante carga simbólica.

Aunque peor es lo de este usuario, que confiesa haber sufrido un percance similar al de la actriz: "Yo me hice un tatuaje en el antebrazo con los nombres de mis hijos en arabe y con el tiempo me fijé que en uno dice tenedor y en el otro mantel no se si reir o llorar", afirma.