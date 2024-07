Quién es Pedro Buerbaum: creó los "pollofres", no quiere pagar impuestos y entrevista a Feijóo

Pedro Buerbaum, además de crear el millonario negocio de "La Pollería", en el que vende gofres con forma de penes y vaginas, tiene el honor de ser uno de los creadores de contenido más célebres en las redes sociales de nuestro país. Nacido en El Sauzal, Tenerife, en 1995, este joven que gracias a su éxito empresarial factura más de 5 millones de euros al año ha conseguido ser relevante a nivel nacional cada vez que entrevista a alguien en su canal de YouTube, donde acumula más de 300.000 suscriptores y por el que han pasado personajes como Santiago Abascal, Alvise Pérez o Dani Esteve, el líder de Desokupa.

Aunque sin duda ningún invitado de la categoría de su próximo entrevistado, que no es otro que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien concederá su primera entrevista en formato podcast desde que es el máximo dirigente de los populares. De este modo, "Worldcast", como así se llama el podcast del joven emprendedor disponible en YouTube, será el escenario donde se produzca tan esperado cara a cara

Lo cierto es que la decisión del popular ha levantado cierta polémica, pues Buerbaum es uno de esos personajes polarizantes en redes que cuentan con un número similar de seguidores como de detractores. Y es que cada vez que el empresario canario se pronuncia sobre un tema de actualidad sube el pan.

La última vez, sin ir más lejos, fue en el pasado mes de abril, cuando el joven criticó duramente a Hacienda después de que su asesor le revelase la cantidad que tenía que pagar este trimestre. Sus palabras, en las que tachaba a la Agencia Tributaria de "socio parásito" y "medio mafiosete" generaron división de opiniones en internet.

Pedro Buerbaum estalla contra Hacienda: pic.twitter.com/G2GJtKoZNi — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 19, 2024

"Esto es una vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar, me largo. ¿Voy a estar trabajando para qué? ¿Para que venga un ente externo que no me aporta nada y solo me pone dificultades y me quite más de la mitad de lo que genero? ¿Quién madruga? ¿Quién se esfuerza? ¿Quién le da vueltas a los problemas, quién lidia con su equipo todos los días de su vida para que vengan y me arrebaten más de la mitad de lo que yo genero con mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos… ¿Estamos locos?", expresaba en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Los impuestos son sin duda uno de los temas favoritos de este joven emmpresario que abrió su exitoso negocio en diciembre de 2019, La Pollería, en el barrio madrileño de Chueca, antes de aterrizar en Londres o Nueva York bajo el nombre The Cockery. Precisamente, los impuestos fueron uno de los temas centrales de la entrevista que Buerbaum le hizo a Pepe Álvarez, secretario general del sindicato UGT, con quien mantuvo un tenso cara a cara. "Si a mí me subís los impuestos, yo me voy. No estoy dispuesto a pasar por el aro. ¿Acaso soy propiedad del estado?", le espetó el empresario al líder sindical.

Pedro Buerbaum deja enmudecido a un comegambas: “si me subís los impuestos me voy”. pic.twitter.com/KneHCDTNQD — Sr.Liberal (@SrLiberal) April 29, 2024

Los comienzos de este controvertido entrepeneur no fueron sencillos. Pedro estudió Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Los Ángeles (California), donde decidió montar una innovadora heladería que no acabó de funcionar. Tras su primer fracaso, decidió regresar a Madrid y abrir la heladería Asian Dreams, precursora de La Pollería de Chueca. De hecho, su multimillonaria idea nació tras preguntarse qué haría en invierno, surgiendo así la posibilidad de montar un establecimiento de dulces.

Quizá su exitosa carrera profesional sea uno de los motivos por los que Buerbaum cuenta en las redes sociales con multitud de seguidores que lo consideran un referente y un modelo a seguir. Con un claro perfil neoliberal, este joven canario representa el arquetipo de emprendedor millonario, disciplinado, hecho a sí mismo, con una serie de valores éticos y una rutina de ejercicios físicos y mentales muy definida. Quizá por ello imparte cursos de inversión en los que promete a sus alumnos hacerse rico gracias a la famosa "mentalidad de tiburón" que él también representa.

En el otro lado de la balanza, encontramos a los haters. Buerbaum cuenta en las redes sociales con multitud de detractores, casi tan numerosos como sus admiradores, que no le perdonan sus polémicas intervenciones. "Tiene mucho mérito ser un tío que vende pollofres y que aún así lo que más asco de sea su podcast", ironizaba el cómico Rubén Lobato en un viral vídeo en el que exponía la faceta más reprobable del entrepeneur, como "entrevistar a todos los fachas de España, a conspiranoicos y a terraplanistas" o impartir cursos de dudoso contenido.