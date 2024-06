La sorprendente reacción de este participante de First Dates al ver que su cita era un hombre Europa Press

Ya sabemos que el programa First Dates es una mina inacabable de contenido audiovisual de lo más interesante. No en vano muchos españoles consideran a este programa el mejor termómetro para conocer nuestra sociedad, casi un experimento sociológico en el que tienen cabida todo tipo de participantes.

Estos días corre como la pólvora por Internet una divertida escena del programa presentado por Carlos Sobera, en la que podemos observar la incomodidad de un hombre porque su cita era, precisamente, otro hombre.

"Perdón, aquí ha habido un cambio... que es fácil que os equivoquéis... ¿pero yo con un tío?" es la primera reacción de Andrés, como así se llama el protagonista del vídeo, que no sale de su asombro ante la persona que el programa ha escogido para cenar con él.

Un hombre entra en pánico al creer que su cita en 'First Dates' es un tío pic.twitter.com/ASVPMgUL8n — ceciarmy (@ceciarmy) May 31, 2024

Nuestro protagonista no se explica cómo es posible que First Dates haya incurrido en semejante despiste, ni tampoco el buen humor con el que reacciona al verle su acompañante. "Vaya ojazos que tiene Andrés" comenta Alfonso entre las risas de los que componen la escena, a excepción del propio Andrés, que parece no entender nada.

El vídeo, subido por la célebre cuenta especializada en contenido viral @Ceciarmy, está arrasando en X, donde acumula casi un millón de reproducciones. Nos alegra saber que Andrés se tomó el asunto con humor. "Menos mal que no me ha pedido un beso", ironiza al final del clip.