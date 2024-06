No podrás creer el sorprendente próximo negocio que tiene Pablo Iglesias en mente

Pablo Iglesias sorprendió hace unos meses con la apertura en Madrid de la Taberna Garibaldi, uno de los bares de moda de la capital española hoy en día. Sin embargo, parece que la hostelería no es el único campo en el que el exvicepresidente del Gobierno quiere probar suerte, tal y como él mismo ha anunciado en un vídeo que causa sensación en redes.

En una entrevista con el periodista David Andújar, y preguntado por el golpe de efecto generado con la apertura de su reciente bar, el fundador de Podemos reconoció medio broma medio en serio cuál sería uno de sus próximos proyectos empresariales. Se trataría de "una funeraria para gente de izquierdas".

"Sería la host** una funeraria para gente de izquierdas. Porque cuando tú eres de izquierdas y te vas a morir tienes todo el rato que decir: no quiero cura, no quiero crucifijo, no quiero símbolos católicos", así empieza Iglesias su argumentario a favor de su nueva idea.

El exdirigente morado continúa: "Quiero ofrecer una manera de morirte mucho más laica, con un discurso de acompañamiento de otro tipo, que se puedan utilizar símbolos distintos. ¿Qué uno quiere enterrarse con la bandera republicana, o con la LGTBI, o con la de la CNT? No hay problema".

No sabemos cuánto hay de ironía y cuánto de verdad detrás de estas palabras, lo cierto es que Iglesias parece tenerlo todo planeado por si un día se le presenta la ocasión. Hasta tiene decidido el nombre. "Si encuentro alguien que sepa llevar una funeraria lo haré. Funerarias Garibaldi", concluye.