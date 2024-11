Ángel Gaitán, de mecánico de TikTok a influencer “facha": su polémica pregunta para ver a quién ayuda en Valencia

Ángel Gaitán ha pasado de ser conocido como el mecánico de TikTok a tener varios motes más, según a quien se pregunte. Puede ser el de Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, donde se autodenominó "facha", y también un influencer que ha ido a Valencia a ayudar a los afectados por la DANA. Sin embargo, muchos se le han echado encima después de que en uno de sus vídeos preguntara a qué población debía ir a repartir ayuda.

Gaitán ha subido desde el pasado lunes, cuando partió camino a los pueblos valencianos, más de una decena de vídeos a las redes sociales anunciando que lleva una gran cantidad de donaciones en un convoy con un centenar de furgonetas. En los documentos multimedia expone todo aquello que se va encontrando a su paso. Sube uno cada pocas horas.

Este miércoles, el tiktoker, nunca exento de polémica en sus vídeos, veía cómo uno de los que subió el martes por la noche se le volvía en contra. En el mismo, exponía a los usuarios que le estuvieran viendo que votaran los dos municipios a los que debían llevar la ayuda humanitaria recogida tras el desastre humanitario ocurrido en Valencia.

Las redes comenzaban a arder por lo que algunos catalogaban de "espectáculo" ante la tragedia. Entendían que se trataba de sortear la ayuda humanitaria entre los dos que más votos obtuvieran en las redes.

En ese vídeo, Gaitán empezaba a decir: "Que absolutamente nadie comente si no está afectado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Gaitan Risco (@angel_gaitan_oficial)

"Os explico el motivo", continuaba. "Tenemos que decidir dos pubelos para el convoy que va de 20 furgonetas. Por comentarios, se ponen los nombres y la gente vota", proseguía antes de comentar todo el material que portaban

Tras explicar que saldrían a las 9, finalizaba: "Por comentarios, los pueblos, los dos pueblos que más me gustas tengan serán a los que vayamos. Si no sois de esos pueblos, no dejaros llevar por lo que la gente dice. Esperar y dejar que la gente valore".

Tras lo ocurrido, Gaitán subió este miércoles a media tarde un vídeo explicativo en el que aseguraba que no era así. Pedía perdón y decía que debía haber puesto más contexto. Se autoinculpaba después de "seis noches" sin dormir.

"Lo que están diciendo es que el mecánico o el colaborador de Horizonte hizo una campaña para donar el 1.200.000 euros para el que más likes tuviera", incidía. La explicación era sencilla a su parecer: "No somos un equipo muy grande y dijimos: vamos a poner la ubicación en tiempo real y las personas en tiempo real que vayan valorando en esos pueblos, dije que no quería comentarios de otras cosas, vamos por esos pueblos, porque como hay tanta información de aquí han llegado, aquí no han llegado...".

 Paralizamos las donaciones y os explico el porqué de manera detallada. Quiero ser lo más transparente posible y que entendáis que esto es complejo y se puede morir de éxito.  pic.twitter.com/8y8DNrG2kr — Angel Gaitan (@Angel_gaitan_of) November 6, 2024

La explicación se perdía y volvía a que no había abandonado el reparto de ayuda a pesar de las dificultades. "A veces es mejor venir a dejar tirado el material", esgrimía haciendo referencia a que podría haberse hecho solo la fotoy haberse ido con sus hijos al Bernabéu después de que le pusieran algunos problemas para entregar la ayuda.

Un autónomo de Aranjuez

Para quien no lo conozca, Ángel Gaitán es un madrileño que se dedica al mundo de la mecánica. Tal y como él explicaba en el vídeo, "me podéis denominar influencer, pero no lo soy. Soy un mecánico, un autónomo, soy de Aranjuez y cuando termine todo esto quiero volver a meterme debajo de los coches, no vivo de las redes sociales, vivo de mis negocios, vivo de mi escuela de formación, vivo de mi taller y vivo de trabajar, ¿vale? Estas son las manos de un currante".

Según su página web, "Ángel Gaitán es un mecánico y perito judicial de renombre, conocido por su excepcional tasa de éxito del 93% en mediaciones".

"Con una sólida formación y acceso a las herramientas más avanzadas y originales del mercado, Ángel ofrece un acompañamiento integral a sus clientes, guiándolos desde el inicio hasta el fin de cada proceso", recalca la web.

"Su transparencia y sinceridad, junto con su compromiso inquebrantable y las garantías que ofrece, han cimentado su reputación en el sector", incide su web. "Además, Ángel cuenta con un equipo de expertos altamente capacitados, lo que asegura un servicio de primera calidad en todo momento".

Entre los servicios que ofrece se encuentra una llamada de ayuda a mecánicos y personas que tengan dudas sobre su coche. Al teléfono, 10 minutos con Ángel Gaitán cuestan 180 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Gaitan Risco (@angel_gaitan_oficial)

Además, en persona, una cita de comprobación ("No es una cita mecánica) con Gaitán tiene un coste de 635,40 euros. Los coches con más de 300 cv tendrán un precio de 895,40 euros. El resto de servicios están explicados en la web.

Las empresas de Gaitán son cuatro: GT Automoción, Training tech Academy, Camdan (tienda de ropa) y Chasis Cero (una revista sobre automoción).

Un "facha"

"Me llamo Ángel Gaitán y soy facha". Así comenzó su última polémica antes de viajar a Valencia. Lo dijo en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, portando una bandera de España. Tenía claro que "ser facha es algo parecido a lo que yo pensaba que era normal". Se sentía orgulloso tras, desde su punto de vista, la resignificación del término.

Por vídeos anteriores, a Gaitán se le había tildado de ello y también de racista. Esto último volvió a salir a la palestra este miércoles. El mecánico subió un vídeo con "un gitano" que prestaba ayuda en Valencia, en el que aseguraba que "no estaba entrando a robar. Hay gitanos buenos, gitanos malos, payos buenos, payos malos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Gaitan Risco (@angel_gaitan_oficial)

En una de sus publicaciones ayer también anunció que daba por concluida la donación abierta en su web. El motivo es que estaba vendiendo un producto para recaudar dinero. "Llevamos 1.200.000 euros recaudados y me acojona un poco la situación, porque no se cómo me van a freír a impuestos, antes de final de año necesito gastar ese dinero para que no me repercuta en los beneficios de la empresa. Esto no es una donación, habéis comprado un producto, para mí es todo beneficio de cara a la sociedad. Entonces, tengo que comprar".

Eso sí, asegura que gastará ese dinero en ayuda para los afectados por la DANA. Sin embargo, tiene "un plan de acción", que en ningún paso por formar una fundación o donarlo a la misma para que le repercuta positivamente. "Ese dinero es vuestro. Yo lo que quiero es hacer es, igual que con los 2 millones de euros en material que hemos bajao, dejarlo casita por casita y es muy difícil. No es imposible, es muy difícil. Lleva un coste, que parece que tengo 50 años ya y los que están aquí igual. Estamos aquí muy cascados. Pero hemos tenido que parar lo de la donación por eso. También os pido una cosa: seguid comprando en la web las cosas normales para que mi equipo siga currando. Nos va bien, pero vienen los productos nuevos. Y el sorteo del coche pronto lo vuelvo a hacer".