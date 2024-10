Los pintores se quejan de que no tienen mano de obra y yo he intentado que me contraten: mi experiencia

En el sector de la construcción hay muchos empresarios que se quejan de la falta de mano de obra. Por ello he querido intentar conseguir trabajo de pintor profesional sin tener ningún tipo de estudios relacionados ni experiencia en el sector.

Los pintores profesionales son las personas que se encargan de la preparación y decoración de las paredes o superficies de interior o exterior, así como de su mantenimiento. Este oficio se enmarca en el sector de la construcción y está compuesto por profesionales de la decoración, parte esencial a la hora de diseñar espacios. Como en todo el sector de la construcción, los grandes empresarios se quejan de la falta de mano de obra, pero ¿es tan fácil encontrar trabajo de pintor?

Comencé hablando con Eva María, la secretaria general de la Federación Nacional de Empresarios Pintores, a quien pregunté cómo era la situación del mercado laboral de los pintores. Su respuesta fue clara: "Falta gente joven. En todo el sector de la construcción. El gremio está envejecido, hay empresas familiares que tienen que cerrar porque los herederos no quieren hacerse cargo de ellas. No es como en otras industrias, donde hay falta de trabajo, sino que no hay mano de obra".

El principal problema es que no hay una formación profesional para ser pintor. Lo único que se acerca a esto es un certificado de profesionalidad, y no hay muchos centros donde se expida. Estos cursos suelen impartirse en modalidad online, con una duración de unas 150 horas y, con suerte, hay alguno que permite hacer prácticas en empresas. Además, gratuitos son muy difíciles de encontrar, aunque no suelen pasar los 50 euros.

Antiguamente, los oficios se aprendían porque o pasaban de padres a hijos o los jóvenes se metían como aprendices en una empresa en la que, después de aprender el oficio, se quedaban a trabajar. "Se ha perdido la figura del aprendiz, y es algo que era necesario, sobre todo en sectores como el de la construcción. Contratar a alguien sin experiencia para una empresa es caro. Normalmente, no sale rentable tener tantas semanas a una persona que está cobrando, pero no trabajando", comenta Eva María al respecto.

Aun así, según la secretaria general de la Federación Nacional de Empresarios Pintores, la principal causa de la falta de mano de obra es la propia voluntad, sobre todo de los más jóvenes. La generación Z busca trabajar en oficios vinculados a las nuevas tecnologías que les permitan lograr un mayor éxito laboral y salarios más altos.

Según el Informe del Análisis del Mercado de Trabajo de este agosto, que realiza trimestralmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el sector de la construcción es el tercero con más empleo con un 6,8%. Sin embargo, la diferencia con el segundo es de 6 puntos, pero con el primero es de casi 70, siendo este el sector servicios que tiene a un 76,3% de las personas ocupadas. Además, es bastante llamativo, que dentro de las personas que trabajan en este sector, el 91,2% son hombres.

La periodista intenta ser pintora

Búsqueda de trabajo

Con toda esta información, me dispuse a buscar ofertas para ser pintor. Me registré en varias aplicaciones de búsqueda de trabajo, como Indeed y Job Today. En todas las ofertas pedían experiencia excepto en una, en la que ofrecían formación al trabajador, pero no ponía ni el salario ni el tipo de jornada y, además, era en Barcelona. Yo busco algo en Madrid, así que quedé descartada.

Decidí entonces inscribirme en ofertas aunque pidieran experiencia y no cumpliera el requisito. En la primera ofrecían un salario de 1.500€ brutos al mes, con una jornada completa de lunes a viernes y un contrato que en principio seria de tres meses. Además de pedir experiencia de un año, se exigía tener carnet de conducir, algo que en este caso sí cumplo. Sin embargo, según le di al botón de inscribir, mi candidatura fue rechazada por no cumplir con los requisitos, es decir, por no tener experiencia.

La segunda oferta era muy parecida a la anterior, mismas condiciones y mismos requisitos, solo que el salario era un poco mayor, en este caso de 1.714€ al mes. En este caso no me rechazaron la candidatura directamente, pero tras un par de días, la oferta ya la habían cerrado y a mí no me habían llamado. Con la tercera oferta pasó lo mismo, pero en esta la experiencia no era un requisito, sino algo que se valoraría y el salario era aún más alto: 1.954€ al mes. Pero nada, más de una semana después, no he recibido respuesta.

Mi última opción era contactar directamente con alguna empresa que se dedicase a la pintura. Busqué algunas por Madrid y contacté con ellas. A las que mandé correos ni contestaron, también mandé mensajes por Whatsapp. Sin respuesta. Por último, llamé por teléfono a bastantes más de las que me cogieron, pero las únicas tres que descolgaron me dijeron lo mismo: "No necesitamos gente" o "no estamos contratando actualmente".

Definitivamente, una chica joven, sin apenas experiencia laboral y sin haber estudiado nada relacionado con el sector, tiene bastante complicado encontrar trabajo como pintora. A pesar de la falta de mano de obra de la que se quejan las entidades como la Federación Nacional de Empresarios Pintores, para alguien que se ofrece a ello no le dan ni una oportunidad. Seguramente la falta de experiencia y de estudios relacionados con el sector es lo que me ha impedido encontrar trabajo, pero la edad puede ser algo que también eche para atrás al empresario.