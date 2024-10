Los limpiadores se quejan por falta de mano de obra y yo he intentado que me contraten: mi experiencia

Limpiar es una tarea tan necesaria como aburrida. Por eso, una buena opción para los que no tienen tiempo ni ganas, y pueden permitírselo, es contratar a un empleado doméstico que se encargue de ello. O dadas las circunstancias, una empleada doméstica, porque una de las cosas que más se destacan de todos los análisis que se realizan de este sector laboral es que está mayoritariamente feminizado.

Tal y como informó EL ESPAÑOL | Invertia el pasado marzo, alrededor del 86% de los puestos de estos trabajos están ocupados por mujeres. Sin embargo, cuando se menciona el sector de la limpieza en general no solo se habla de empleados domésticos, puesto que también se incluye a los limpiadores de hoteles, oficinas y establecimientos similares.

Precisamente esta categoría aparecía entre las 15 ocupaciones con mayor pronóstico de contratación para 2024 en la Región de Murcia según el último Informe del Mercado de Trabajo. Por esta razón, este periodista no quiso desaprovechar la oportunidad para investigar hasta qué punto es fácil encontrar empleo en este sector.

Empecé por lo fácil, revisando las ofertas de trabajo publicadas en internet. Me registré en InfoJobs, donde encontré varios anuncios interesantes. Uno de los que más me llamaba la atención ofrecía un puesto simple de limpiador: no exigía estudios ni experiencia mínima.

Esta oferta se ajustaba a lo que suelen ofrecer este tipo de empleos. Un contrato de jornada parcial nocturna, con un salario bruto de entre 1.400 y 1.500 euros mensuales en la ciudad de Murcia. De manera que cogí mi currículum, le recorté todo lo relacionado con mi empleo actual y lo envié a varias ofertas de este tipo. Por mi experiencia en este tipo de reportajes sabía que, cuanto menos, tardarían varios días en responderme, por lo que aproveché el tiempo para seguir documentándome sobre el estado actual del sector.

En la Región de Murcia, según el citado Informe del Mercado de Trabajo, los empleos de limpiadores de oficinas, hoteles y similares fueron la segunda ocupación más solicitada en 2023 por los buscadores de trabajo desempleados: en torno a 27.500 solicitantes.

El periodista investiga el material de trabajo. J. I. M.

Curiosamente, este mismo estudio publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), también posicionaba esta rama del sector como la sexta ocupación con más contratos el año pasado en la Región de Murcia, con casi 15.000. A simple vista, esto señala que hubo más solicitantes que contratos firmados, lo que dada mi nueva posición de buscador de trabajo desempleado representaba un motivo para preocuparse.

Este dato se sumaba a la mayoritaria feminización de estos empleos. Si bien es cierto que esa mayoría de mujeres es radicalmente mayor en lo referente a trabajos domésticos, es una constante que se extrapola a casi todas las categorías de este sector.

Pese a que el informe del SEPE no aportaba datos específicos sobre el número de empleados domésticos, sí que indicaba que las plazas de personal de limpieza en edificios fueron la segunda ocupación más solicitada en 2023 por mujeres: casi 24.000 de los en torno a 27.500 solicitantes en total.

Echando un ojo a los datos del personal ya contratado, las cifras no son muy diferentes. De los casi 15.000 empleados de este sector de la limpieza, el 80,37% son mujeres. En este mismo informe que analiza los datos de la Región de Murcia, se especifica otro dato que hizo aumentar aún más mi preocupación: la edad de las personas ya contratadas.

El periodista se prepara para buscar trabajo en el sector de la limpieza. J. I. M.

Solo el 24,76% de los limpiadores de oficinas, hoteles y similares que hubo en 2023 tenían menos de 30 años. En cambio, el 42,32% tenían más de 45 años. Esto indica que, además de ser un sector muy feminizado, también se caracteriza por una cierta ausencia de personas jóvenes.

Con estos datos sobre la mesa, comprendí que tenía que moverme si quería hacerme un hueco en este ámbito laboral. Así que con ayuda de Google hice un listado de todas las empresas de limpieza que operan en Cartagena, tanto de interiores como de exteriores.

Redacté una lista con cerca de 20 números de teléfono, algunos de los cuales descarté dado que no atendían mis llamadas. Sin embargo, el panorama no se presentaba mucho más alentador con aquellas entidades con las que sí que establecí contacto.

Muchas de ellas me rechazaban directamente cuando hablaba con ellos. "Tenemos la plantilla cubierta", "no tengo trabajo para ofrecer" o "estamos completos" fueron algunas de las respuestas automáticas, casi robóticas, que recibí. Incluso llegué a visitar las oficinas de varias entidades, sin suerte. Además, se dio la situación de que en alguna que otra, pese a que fui varias veces, me encontré la puerta cerrada.

El periodista se desplaza hasta una empresa del sector de la limpieza para buscar trabajo. J. I. M.

Pese a ello, de mi selección inicial hubo cinco empresas que sí me dejaron la puerta abierta a recibir mi currículum y volver a hablar en un futuro. Si bien es cierto que en todos los casos las conversaciones empezaban con una negativa, las cinco me reconocían que se trata de un sector "que cambia constantemente" y que aunque "en este momento no tenemos ninguna vacante, es fácil que nos surja una".

Al parecer, a estas entidades no les faltaban solicitantes de empleo, porque en una de ellas me comentaron que cuando necesitaban gente, iban echando mano de los currículums de que disponían. Esto parece señalar que se trata de un sector donde la rotación de los empleados es muy alta, y donde es difícil permanecer a largo plazo.

Cabe destacar que las empresas que fueron más optimistas respecto a mi contratación fueron AG Levante y Limpiezas Villalba, ambas con sede en Cartagena. En esta última entidad me ponían como condición imprescindible disponer de carné de conducir. Les envíe mi currículum -recortando mi empleo actual- y mientras esperaba, seguí investigando el estado del sector.

El periodista observa varios productos que se utilizan en el sector de la limpieza. J. I. M.

El Informe del Mercado Laboral de Trabajo de Murcia 2024 califica con una "dificultad media" el grado de posibilidades de cubrir las vacantes para personal de limpieza de hoteles, oficinas y similares. Esto me hacía arquear la ceja porque, por un lado, sugiere que a las empresas les cuesta encontrar personal. No obstante, no podía pasar por alto el perfil de trabajador al que parecen optar este tipo de entidades: recordemos que es un sector muy feminizado con una presencia juvenil bastante reducida.

Ahora, en contraposición al que parece ser ese perfil más buscado, les voy a describir quién es el arriba firmante: un hombre de 22 años cuya única experiencia que aparece en el currículum es la de haber sido taquillero de la Fundación del Cante de las Minas de La Unión durante casi un año. Es decir, sin ningún tipo de conocimiento en el sector.

Y teniendo esto en cuenta, existía la posibilidad de que jugasen en mi contra los prejuicios que se ciñen a veces sobre los jóvenes. Tan solo basta con pensar en cuál es la imagen que impera en el imaginario colectivo cuando se piensa en un piso de estudiantes. La mayoría imagina una vivienda desorganizada donde, en consecuencia, prima el desorden.

Naturalmente, caeríamos en la contradicción de ser nosotros los prejuiciosos si pensáramos que todas las empresas que buscan trabajadores caen en el prejuicio de pensar que los jóvenes no son fiables. Pero en cualquier caso, no he recibido aún ninguna oferta de las entidades a las que compartí el currículum. Y ni hablemos de aquellas a las que solicité una plaza a través de InfoJobs. Por lo tanto, llegados a este punto, no es fácil definir hasta qué punto hay trabajo en el sector de la limpieza. Yo todavía no he tenido suerte.