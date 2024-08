El polémico voto de El Jincho a Abascal: "Yo apoyo a Vox antes que a cualquier partido político"

El Jincho es uno de los raperos con más repercusión en la música urbana del momento. Su música, a menudo polémica, abarca temas como las drogas, delincuencia y política, centrando sus videoclips en barrios marginales. El propio rapero es un delincuente condenado que pasó por la cárcel por robo y secuestro.

Una de sus canciones más polémicas del rapero madrileño es "Voto en blanco". En el tema que sacó hace un año días después de las elecciones de del 23-J carga contra en Gobierno de Pedro Sánchez, culpando a sus compañeros "comunistas" de la situación política española actual. También critíca duramente la Ley Trans de Irene Montero, los bancos y la democracia.

En la letra de esta canción no solo ataca al Gobierno, también carga contra Abascal y su partido, pues el mismo dice que no es de izquierdas ni de derechas: "que Vox es patriota, la frase hace aguas. Patriotismo no es devolver el franquismo a España". Sin embargo, parece que el rapero ha cambiado de opinión en el último año tras unas declaraciones a favor del partido del líder de Vox.

"Yo apoyo a Vox antes que a cualquier partido político". "Yo pienso que el único que puede solucionar estas cosas es Abascal". Estas han sido las palabras de El Jincho que se han viralizado en las redes sociales, donde además opina sobre la inmigración.

En el vídeo asegura que el único que puede "limpiar" el país de delicuentes es Abascal. Hace alusión a conversaciones con amigos dominicanos en las que comenta que: si eres inmigrante y te pasas el día cometiendo delitos es normal que te "saquen" del país. Y si por el contrario, estás trabajando y siguiendo el camino correcto te podrás quedar en España sin problema.

Unas declaraciones cuanto menos polémicas, ya que él mismo ha contado con total libertad haber sido un delicuente desde los 13 años, e incluso reconoció haber ganado más dinero robando que con la música. Además, de sus casi cuatro años preso por secuestro y robo a la misma persona.

El vídeo finaliza diciendo que "nadie quiere que su país se criminalice y el único que tiene los huevos de limpiar eso es Abascal". Unas declaraciones que difieren por completo de su persona, o de lo llegó a ser.