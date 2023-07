Polémica por la nueva canción de El Jincho contra el Gobierno y la ley trans: "España se va a la mierda"

Todo el mundo le conoce como 'El Jincho' y se ha convertido ya en uno de los raperos con más repercusión del momento, sobre todo entre los jóvenes. Su música transgresora, agresiva y, en muchas ocasiones, polémica, le ha situado en los últimos años en el punto de mira. En sus canciones y videoclips no esconde su ADN: drogas, delincuencia y el día a día de los jóvenes que viven en barrios marginales. Sin embargo, sus temas han dado mucho que hablar por motivo de las polémicas que ha generado.

Ahora, unos días después de la celebración de las elecciones generales del 23-J, el rapero madrileño ha estrenado un nuevo tema: 'Voto en blanco'. Junto a Swit Eme, el artista con quien colabora, el madrileño carga duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusando a sus miembros de "comunistas", y contra la situación política española actual.

Pero no solo eso. 'El Jincho' también ha criticado en su nuevo tema algunas de las decisiones tomadas por el gobierno de coalición en la última legislatura, como es el caso de la 'ley trans'. "Yo también nací en un cuerpo equivocado, me siento como Vegeta y Kakaroto fusionados", versa la letra de la canción.

Imágenes de 'El Jincho' en su último videoclip.

El videoclip, toda una declaración de intenciones, no ha dejado indiferente a nadie. Al inicio se puede apreciar a los dos artistas rapeando en el interior del Centro Cultural de Orcasitas, en Madrid, para después mostrar carteles pegados en las calles en los que aparece la cara de 'El Jincho' acompañada del lema 'no queremos chorizos'.

"Hablan de democracia, del derecho a la libertad de expresión y te juzgan cuando no compartes su misma opinión. Eso es discriminación, por lo menos en mi barrio. Dicen que son tolerantes y demuestran lo contrario", dice sobre el Gobierno, al que critica por el hecho de que se "llenen sus bolsillos vaciándonos los nuestros".

Lo tiene claro y lo dice sin tapujos: "España se va a la mierda". Y para ello, no deja títere con cabeza. Además de contra Sánchez, el rapero carga directamente contra Irene Montero y la ley trans, de la que se burla sin ningún remordimiento. "No sé qué ha pasado, que estamos adoctrinados con las leyes nuevas que se han inventado del patriarcado. Yo también nací en un cuerpo equivocado, me siento como Vegeta y Kakaroto fusionados. Soy Cristo reencarnado. José, eso no es verdá', pues no dice lo mismo la ministra de igualdad", añade.

A lo largo de los más de cuatro minutos de canción, el artista también aprovecha para lanzarle al Gobierno un recado recriminándole su apoyo al "comunismo". "¿Cómo puedes apoyar el comunismo, hermano? Después de ver lo que hicieron con los venezolanos", rapea en mitad de la canción.

'El Jincho' junto a Swit EME en el videoclip.

Pero el rapero no solo carga en su tema contra el Gobierno, sino también contra el resto de partidos. Y es que, tal y como él mismo dice, no es de izquierdas ni de derechas. Por eso, no duda en cargar contra Ignacio Garriga, al que hace referencia como "el negro de Vox".

"El negro de Vox es oportunista. Aka "El que no es homófobo porque tiene un amigo gay". Que Vox es patriota, la frase hace aguas. Patriotismo no es devolver el franquismo a España, la bandera franquista os da miedo usarla y por eso cambiáis los valores a la rojigualda. Me pongo fiera, socio, ¿qué te esperas? No puedo dejar que cuatro fachas se apropien de mi bandera".

Las polémicas de 'El Jincho'

No es la primera vez que 'El Jincho' se sitúa en el foco de la polémica. En esta ocasión los usuarios de Twitter le han recriminado su poco conocimiento sobre política. Pero, en anteriores ocasiones, las declaraciones del artista han provocado que algunos le hayan tachado de homófobo y machista.

La última polémica tuvo lugar por las declaraciones que arrojó en un directo de Instagram, la red social en la que el rapero cuenta con más de 700.000 seguidores. "No me gustan las mariconerías", dijo el madrileño. Una frase que no sentó nada bien al público, que comenzó a tachar de homófobo al cantante. Ante estas acusaciones, el cantante continuó con su alegato y, lejos de mejorar las cosas, las empeoró.

"Ni retrógrado ni pollas. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No es normal ver a dos hombres besándose, es común. Y es común porque la gente lo está haciendo común, pero lo normal es que un hombre tenga hijos con una mujer", dijo en el directo.

Quién es 'El Jincho'

José, más conocido como 'El Jincho', es un rapero madrileño nacido en el barrio de Orcasitas el 26 de junio de 1991. Su infancia siempre estuvo vinculada a su abuela y su madre, las dos mujeres que le criaron durante su infancia. Fue precisamente en esta época de su vida cuando comenzó a interesarse por la música, sobre todo por el rap.

Una época que no fue nada fácil para el joven que, tal y como ha confesado en varias ocasiones, tuvo problemas con las autoridades tras protagonizar varios asaltos y actos vandálicos. "Llégale a mí" y "Escoria" fueron los primeros temas con los que se hizo famoso después de participar en varia peleas de gallos en 2014. Poco a poco, el artista ha ido alcanzando mayor repercusión hasta haberse convertido ya en uno de los más escuchados del género urbano en España. En plataformas como Spotify, 'El Jincho' supera el millón de oyentes mensuales.

