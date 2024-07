Dimite el edil asturiano del PSOE que estrelló su coche contra las propiedades de sus rivales del PP

El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Ibias, Marcos Rodríguez, ha presentado su dimisión tras "asumir toda la responsabilidad" por el incidente ocurrido el domingo, cuando su vehículo colisionó contra el coche y la casa de dos rivbales del PP. Rodríguez ha explicado en un comunicado que fue un accidente del que "no se pueden extraer motivaciones políticas, personales o de ningún otro tipo".

Sin embargo, el edil ha aclarado que "asume la responsabilidad política de lo sucedido con su partido", por lo que presenta su "dimisión inmediata de mis cargos orgánicos e institucionales en el seno del Ayuntamiento de Ibias y de la Agrupación Socialista de Ibias". Rodríguez ha comunicado su decisión y también ha pedido disculpas tanto a las personas afectadas como a sus compañeros y vecinos.

"Así se lo he trasladado de forma personal a las personas afectadas, a las que he pedido disculpas de forma expresa y con las que me he comprometido a asumir los gastos económicos ocasionados por los desperfectos causados. Unas disculpas que extiendo de forma pública a todos los vecinos y vecinas de Ibias", sentenció.

Fuentes vecinales aseguraron a La Nueva España que las colisiones de la madrugada del lunes se produjeron tras una acalorada discusión de carácter político en un bar. Rodríguez habría criticado a la alcaldesa y asegurado que él era "el alcalde que siempre había querido Ibias". Dos parroquianos, uno de ellos al parecer de convicciones comunistas, salieron en defensa de Gemma Álvarez.

Fue tras ello que el concejal cogió el coche y golpeó el de la exedil del PP mientras giraba marcha atrás. Le gritaron que frenase, pero hizo caso omiso. Y luego se estrelló contra el muro de la expresidenta del PP. En ese momento saltaron los airbags. El coche quedó con importantes daños en la parte delantera.

El concejo de Ibias

Ibias es un concejo situado en el suroccidente de Asturias, España, conocido por su impresionante belleza natural y su patrimonio cultural. Su geografía montañosa, con paisajes que incluyen el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, lo convierte en un destino ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza.

En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, el PSOE obtuvo el mayor número de votos, consiguiendo cuatro escaños en el ayuntamiento. Sin embargo, la situación política lleva candente desde que en 2022, el PP perdió la alcaldía después de una moción de censura que aupó al poder a la candidata socialista, Silvia Méndez.

No obstante, su tiempo al mando no duró mucho ya que, a su vez Méndez, que es pareja sentimental de Marcos Rodríguez, perdió su puesto frente a Gemma Álvarez del PP en las elecciones municipales de 2023. Al parecer la derrota del PSOE no sentó demasiado bien entre sus concejales, especialmente a Rodríguez.