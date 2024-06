El BNG pide al Gobierno solventar los problemas de Correos en Santiago de Compostela

El BNG ha registrado nuevas iniciativas para demandar al Gobierno que tome medidas ante la "perda de calidade" del servicio de Correos en Santiago de Compostela.

El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido al Ejecutivo contratar personal para cubrir las plazas vacantes, reforzar y mejorar el CTA de Lavacolla y dotarlo de mayor capacidad de tratamiento postal, "un ano e medio despois de que decidisen centralizar parte do servizo en Valladolid".

Según han asegurado los nacionalistas, "o recorte de medios tecnolóxicos e a falta de persoal" en este centro está ocasionando "unha perda de calidade no servizo postal". "Os recortes en medios xunto á endémica falta de persoal, ás baixas que non se cubren e aos períodos de vacacións, están creando moitos problemas de retrasos e atascos no reparto do correo postal", ha apuntado Rego.

Así, tal y como apunta el diputado, el BNG ya advirtió de que "o traslado do centro operativo a Valladolid" sería "o inicio do progresivo desmantelamento das instalacións" del CTA de Lavacolla.

"O servizo de reparto debe buscar a maior calidade e proximidade co fin de garantir a eficacia e a eficiencia", ha señalado Rego, al tiempo que ha criticado que desde el punto de vista económico, racional y de efectividad, "non se entenden os motivos de Correos para trasladar a clasificación postal do correo de Galicia ata Valladolid".