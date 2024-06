"Por una obra bien acabada": Una nueva protesta de pescadores corta el Puente Pasaje de A Coruña

Este viernes 28 de junio una numerosa representación de afectados de la Cofradía de Pescadores de A Coruña ha vuelto a cortar un carril del Puente Pasaje, como es habitual desde hace varias semanas. Demandan ayudas de las administraciones ante la imposibilidad de faenar en la ría de O Burgo tras el dragado realizado recientemente y soluciones para la crítica situación de decenas de familias.

Este jueves, ka Cofradía de Pescadores de A Coruña ha exigido a la Xunta que elabore un "informe xurista" para esclarecer si es el Gobierno autonómico o el central el que debe aportar una solución ante la "situación límite" que sufren los mariscadores de la ría de O Burgo una vez "malfinalizadas" las obras de dragado.

Al mismo tiempo, han instado a que se solicite una mesa de control y seguimiento de esta obra. Todo ello en una rueda de prensa celebrada este jueves en la que estaban citados representantes de la Xunta y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar este asunto y a la que no ha acudió la Administración central.

"Esta situación é un tira e afloxa", ha exlicado el portavoz el colectivo, Manuel Baldomir, a la vez que pidió a la Xunta que "non se poñan de perfil" y ha recordado que "el dragado causa una afectación del marisqueo de 18 a 24 meses". Asimismo, Baldomir ha criticado que "cada vez que convocamos ás dúas administracións para expoñer a problemática da Confraría para ter un futuro asegurado ou non vén unha ou non vén a outra".

Paralelamente, ha alertado de que "hai xente que non ten solvencia económica para seguir adiante" y ha remarcadoque hasta que la cría crezca, una vez finalizadas las obras de dragado y acometida la siembra y puedan faenar, deben pasar "entre un año y medio o dos".