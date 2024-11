El abogado de uno de los acusados del crimen de Samuel Luiz: "Si ven algo que lo acuse, fusílenlo"

La última sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz es para las defensas. Es la última oportunidad que tienen los abogados para convencer a los miembros del jurado popular de que sus defendidos no son unos asesinos. Todo ello después de que el Ministerio Fiscal empleara su informe final para demostrar una participación activa por parte de todos los acusados. Describiendo una agresión grupal durante los 3 minutos y 150 segundos que les bastaron a los acusados para terminar con la vida de Samuel Luiz y huir del lugar.

El alegato final de las defensas ha consistido en desmontar los informes de las acusaciones, presentados ayer en la decimoctava sesión del juicio por la muerte de Samuel Luiz. Con ello, los abogados han tratado de convencer a los miembros del jurado de que se basen en la valoración objetiva de la prueba y "no la emocional". "No actúen ni por venganza, ni como justicieros", Teniendo en cuenta cada golpe y cada patada y quién y cómo la dio.

En esta sesión se han escuchado palabras como "sentido común", "decencia", "racionalidad", "objetividad", "lógica" o "actuar con conciencia". Palabras dirigidas a las nueve personas que conforman el jurado popular. Todos ellos se han centrado en desmontar el relato de la fiscala. "No son una jauría, ni una manada", relataba Sierra en defensa de Kaio Amaral. "La fiscal hablaba de un grupo de personas que actúa como si fuese una, pero no es así", añadía Ferreiro en defensa de Míguez, tratando de demostrar que su procesado no formó parte de esa "manada" que describía la fiscala, ya que tan solo era "un mero espectador".

Los abogados insistieron mucho a los miembros del jurado en que analizar uno por uno los golpes que recibió Samuel Luiz, teniendo en cuenta quién estaba en el núcleo de la agresión en cada uno de los puntos a lo largo de los 150 metros que recorrió la persecución a la víctima. "En cinco segundos no se puede matar a nadie", decía Freire, refiriéndose al momento en el que Yumba le hacía la técnica del 'mataleón' a Samuel, único momento que, según su letrado y testigos, agredió.

"Si ven algo que lo acuse, fusílenlo", decía tajante Manuel Ferreiro, refiriéndose a su patrocinado, Alejando Míguez. "Correr no es delito", señalaba, recordando la "ausencia de pruebas" respecto a su cliente. En su caso, se acoge a la falta de pruebas e invita a los miembros del jurado a comprobarlo en las imágenes facilitadas por la cámara de tráfico de la plaza de Portugal.

"No son una jauría, ni una manada, ni un nazi que mata a judíos"

Respecto a la persona acusada de robar el móvil de Samuel, así como de asesinato, al que se le piden 27 años de cárcel. "¿Creen que una persona que ha robado un móvil se merece 27 años?", pregunta Ramón Sierra sobre Kaio Amaral. "No son una jauría, ni una manada ni un nazi que mata a judíos", respondía el abogado al símil que realizó ayer la fiscala, Olga Serrano, entre los acusados y una jauría de lobos.

Noticia en ampliación