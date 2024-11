La Aemet activa la alerta amarilla en A Coruña por fuertes vientos: Estas serán las peores horas

Giro de 180 grados del tiempo. Una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) cruzará España entre hoy martes y mañana miércoles hasta salir al Atlántico. A su paso dejará un descenso térmico transitorio pero acusado, que ya se está dejando notar en Galicia, así como precipitaciones en forma de lluvia y nieve en cotas medianas en la Península Ibérica.

Será en la jornada del miércoles 13 cuando las lluvias se extenderán por buena parte del país. "En Galicia, la DANA traerá mal tiempo, pero no tendremos muchas precipitaciones los próximos días, ya que la parte más activa de este fenómeno meteorológico no pasará por aquí", informa a este medio el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.

"Tendremos chubascos en el sur de la Comunidad, pero nada importante. El centro de la DANA no pasará por aquí, sino por los Pirineos y el centro de la Península Ibérica, pero inevitablemente estamos bajo su radio de acción. Habrá nubosidad y precipitaciones. No serán especialmente importantes, ya que el peligro se centrará en el Mediterráneo, aunque no parece que sean intensas, pero llueve sobre mojado y no es nada bueno", indica.

Predición para esta semana:

Probabilidade de formación dunha DANA a partir do mércores 13, permanecendo na nosa contorna até o sábado 16

👉 https://t.co/dMUP2IrvhK

📢 ás predicións de #AEMET para os próximos días en https://t.co/XfRUpEXFCs pic.twitter.com/TLLhoteG5A — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) November 10, 2024

El peligro se centrará en el Mediterráneo, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en el noroeste y oeste de A Coruña por fenómenos costeros. El aviso permanecerá activo desde hoy martes, 12 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, hasta la jornada del jueves, 14 de noviembre, a las 05:59 horas.

Las rachas de viento podrían alcanzar los 61 km/h (fuerza 7) en Fisterra y Bares, ocasionalmente los 74 km/h (fuerza 8) a partir de mediodía del día 13. En estas zonas tendremos mar combinada del noroeste aumentando al final a 4 a 5 metros mar adentro. También habrá alerta amarilla el miércoles 13 en A Mariña Lucense, entre las 18:00 y 23:59 horas por vientos del este de hasta 61 km/h.

11/11 23:31 #AEMET #FMA nivel naranja por costeros y/o lluvias para mañana en Cataluña, Baleares y C. Valenciana . Imagen en vigor a las 23:31 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/3ce1BF7jDj https://t.co/mQYCx0DAJo — AEMET (@AEMET_Esp) November 11, 2024

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con valores que en general se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán. Mañana miércoles, 13 de noviembre, los termómetros marcarán máximas de 15 grados en la ciudad herculina, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 subirán ligeramente hasta los 18 grados.