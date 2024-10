El BNG de A Coruña denuncia que Ibrahima y Magatte todavía no son hijos adoptivos de la ciudad

El BNG de A Coruña ha alertado que el Concello de A Coruña todavía no ha nombrado como hijos adoptivos de la ciudad a Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye, los dos hombres que trataron de salvar la vida de Samuel Luiz durante su agresión en 2021. Se trata de una moción presentada por el partido nacionalista hace ya tres años, aprobada en su día, pero que todavía no ha sido ejecutada por el gobierno local, según denuncia el BNG.

El procedimiento para nombrar a los dos senegaleses como hijos adoptivos fue aprobado por unanimidad dos meses después de la agresión, aunque a día de hoy sigue pendiente de ejecución. La concejala nacionalista, Mercedes Queixas, llevará este asunto al pleno del próximo jueves 7 de noviembre en forma de pregunta oral.

"Por que aínda non cumpriu o goberno local o acordo unánime do Pleno de setembro de 2021 que instaba á alcaldesa a iniciar o preocedemento para outorgar o título de fillos adoptivos a Ibrahima e Magatte?", preguntará la edil, que afirma que "non entendemos por que a día de hoxe, máis de tres anos despois, o goberno local non executou ese acordo".

Esta no será la primera vez que el grupo municipal de A Coruña del Bloque Nacionalista Galego busque dar cumplimiento a su moción de 2021. Desde el partido recuerdan que ya trataron la cuestión en forma de ruego oral durante la sesión plenaria del 2 de marzo de 2023.

Juicio en curso

Desde hace unas semanas está teniendo lugar en A Coruña el juicio por el asesinato de Samuel Luiz durante la madrugada del 3 de julio de 2021. Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye trataron de defender al joven durante la agresión, intentando salvarle la vida.

El pasado 18 de octubre le tocó declarar a Ibrahima. Con la ayuda de un intérprete, empezó contando que en aquel momento él vivía en la zona del Gasthof de Riazor, muy próxima al lugar de los hechos, entre el Paseo Marítimo y la Avenida de Buenos Aires.

Aquella noche estaba paseando junto a Magatte, el otro joven senegalés que intervino en el suceso y amigo suyo, Magatte. "De repente vimos de lejos una pelea, a un chico que le estaban dando patadas en el suelo, a un grupo de chicos pateando a alguien en el suelo. Yo lo agarro con mis brazos y Magatte intenta pararlos pero los chicos lo rodeaban", rememoró.

A continuación, subrayó que el día de los hechos tanto él como Magatte intentaron cruzar la carretera que está al lado del Paseo Marítimo para que no les persiguiesen más. Detalló los movimientos que realizó esa noche durante la agresión en un plano que se mostró en la sala del juicio: "Llevaba abrazado a Samuel porque le estaban pegando, era capaz de caminar solo pero si le dejábamos caminar solo no íbamos a llegar hasta donde se cayó, iba a quedar tumbado donde estaba".

En esos momentos, detalló que Magatte iba detrás de Samuel Luiz y de él con los brazos extendidos mientras él sostenía a la víctima para evitar que los agresores les alcanzasen. "Nos rodearon y no podíamos escapar. Algunos saltaban y lanzaban golpes mientras nosotros estábamos con Samuel, yo les daba la espalda a ellos y cuando venían de frente nos teníamos que girar", aclaró, sobre lo que añadió que los acusados "venían por todos lados, rodeándonos con puñetazos y patadas".