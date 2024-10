El padre de Samuel Luiz rompe a llorar en el juicio: "Me quitaron lo que más amaba"

No existe palabra para describir la muerte de un hijo. "Un día estás en esta vida y al otro no", relata Max Luiz, el padre de Samuel Luiz. Nadie se esperaba que el destino de aquel joven coruñés de 24 años, con unos valores ejemplares, dependiera de un grupo de salvajes que la tomaron con él la noche del 3 de julio de 2021. "Lo que hicieron con mi hijo fue odio, ni a un perro se le deja tirado", rompía a llorar Max, su padre.

El silencio se hizo en la sala cuando habló Max Luiz, el padre del joven asesinado. En la primera sesión de esta semana por el juicio de la muerte de Samuel, celebrada en la Audiencia Provincial de A Coruña, estaban llamados a testificar el padre y la madre de la víctima. Max habló en nombre de los dos. Ella no pudo asistir, estaba "derrumbada".

No tiene que ser fácil para un padre sentarse a tan pocos metros de las personas acusadas de matar a tu hijo. Todavía no había pronunciado palabra cuando rompió a llorar. "Era mi mejor amigo", pronunció el padre con su particular acento brasileño. Quería dejar claro que su hijo era una persona con valores: "Era un ejemplo de educación dentro y fuera de mi casa. Siempre antes de salir de casa le decía que se acordara de su familia y el me decía que estuviera tranquilo, que no se iba a meter en ningún fregado".

Sin embargo, la noche en la que lo mataron, coincidió con una jauría de salvajes que no conocía ni sabía de valores. Samuel no buscaba pelea la noche en la que lo mataron. "Me quitaron lo que más amaba, nos quitaron un brillo. Nos quitaron todo. No me queda nada", lloraba en la sala al recordar a su hijo.

