Así avanza el juicio por el crimen de Samuel Luiz: una treintena de testigos ayudan a recordar

Se cumplen dos semanas desde que comenzó el juicio por la muerte de Samuel Luiz en A Coruña. Siete sesiones en las que una treintena de testigos ayudaron a recordar lo que sucedió aquella noche del 3 de julio de 2021, cuando el joven coruñés de 24 años fue presa del comportamiento violento de un grupo de jóvenes que lo acorralaron y le pegaron hasta quitarle la vida.

Desde que comenzó el juicio el pasado 16 de octubre, los nueve miembros del jurado (seis mujeres y tres hombres), acuden cada mañana a la Audiencia Provincial de A Coruña a tomar apuntes. Serán ellos los que, tras prestar atención a los 84 testigos citados a lo largo del juicio, se encarguen de juzgar el grado de implicación de cada uno de los acusados.

A lo largo de estas dos últimas semanas, más de treinta personas han pasado por la sede judicial para contar su versión: amigos de los supuestos asesinos, gente que pasaba por casualidad por el lugar donde se produjo la paliza mortal e incluso otros dos condenados por este mismo delito que reconocieron los hechos en su día. Sus relatos han sido clave para tratar de aclarar las incógnitas que invaden al caso y, por supuesto, para que el jurado llegue al día 18 de noviembre con un veredicto.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Diego Montaña

Diego Montaña, acusado por asesinar a Samuel Luiz. Quincemil

A Diego Montaña se le acusa de ser la primera persona en agredir a Samuel Luiz tras reprocharle que le estaba grabando con el móvil. Para él la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel con agravante de discriminación: se dirigió a la víctima como "maricón de mierda" antes y después de la agresión. Diego era además pareja de Katy en aquel entonces, otra de las acusadas.

El primer día de juicio, Luis Manuel Salgado, abogado de Diego Montaña, defendió que su patrocinado se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos y que no lo golpeó por ser homosexual. Sin embargo, su argumento no tardó mucho en venirse abajo. Es el principal señalado por el crimen de Samuel Luiz, tanto por los otros acusados como por los testigos.

Gente que se encontraba en el lugar aquella noche relató que habían visto a Diego Montaña agredir a Samuel a fuerza de puñetazos y patadas. Los amigos de los acusados incluso confesaron que fue el primero en abalanzarse sobre el joven de 24 años. Además, lo escucharon pronunciar en varias ocasiones la palabra "maricón" para referirse a la víctima. Incluso se lo volvieron a escuchar pronunciar horas después de la agresión: "Me da igual, era un maricón de mierda".

Alejandro Freire

Alejandro Freire, con su abogado David Freire en el juicio del caso Samuel de A Coruña. Quincemil

Alejandro Freire es, junto a Diego Montaña, el segundo señalado del caso. Defendido por David Freire, se le piden 22 años de pena por golpear y atacar a Samuel por la espalda y realizarle la técnica del mataleón. Todo ello lo corroboraron los testigos que vieron la agresión. Diferentes personas que comparecieron aseguraron que habían visto a Alejandro Freire agredir a Samuel con ayuda de Diego. Incluso dicen que fue el que lo tiró al suelo.

Ibrahima, uno de los senegaleses que trató de auxiliar a Samuel, fue al único que lo identificó dentro de la jauría que acorraló al joven para matarlo. Otros tres testigos presentes en el lugar de la pelea también lo señalan, afirmando que lo vieron sujetar a la víctima por el cuello para impedir que se escapara. Además, un testigo aseguró que este acusado había consumido cocaína antes de la agresión.

Katy Silva

Katy Silva, una de las acusadas en el crimen de Samuel Luiz en A Coruña. Quincemil

Catherine (o Katy) Silva era novia de Diego Montaña cuando tuvo lugar la agresión. Se le acusa de haber retenido a la amiga que acompañaba a Samuel, Lina Fernández, impidiendo que pudiese ayudar la víctima. Le piden 25 años de cárcel por asesinato con agravante de discriminación, aunque por el momento está en libertad provisional, al igual que Alejandro Míguez.

Katy negó en su declaración que hubiera sujetado a la amiga de Samuel para evitar que esta interviniera, algo que Lina desmintió en sede judicial, afirmando que esta la había empujado al suelo y que le había dicho: "Aparta, que tú aquí no pintas nada". Aun así, la participación de Katy en la agresión continúa siendo una incógnita. Varios testigos vieron como Katy gritaba y abofeteaba a Diego enfadada por lo que había sucedido.

Kaio Amaral

Kaio Amaral y Katy Silva, acusados del crimen de Samuel Luiz en A Coruña. Quincemil

Kaio Amaral Silva es el que se enfrenta a una pena mayor: 27 años. La acusación lo acusa de participar en la pelea y de robarle el móvil a Samuel. Sin embargo, ha pasado desapercibido a lo largo del juicio. Tres días después del crimen se presentó en la comisaría voluntariamente. Lo que contó aquel día lo tuvo metido entre rejas desde entonces.

Su exnovia Noa, que estuvo presente la noche en la que se asesinó a Samuel Luiz, lo defendió en su declaración. Aseguró que Kaio había intentado intervenir para separar a los agresores del joven coruñés. Hecho que se puso en duda esta semana cuando un testigo declaró que vio a Kaio "levantar la pierna para dar una patada", aunque sin llegar a ver el impacto.

Alejandro Míguez

Alejandro Míguez, uno de los acusados del caso Samuel Luiz. Qiuncemil

A Alejandro Míguez, para el que la fiscalía pide 22 años de cárcel, se le acusa de golpear con puñetazos y patadas a Samuel, evitando que este pudiera huir. En su declaración relató que él estuvo al margen de la pelea, observando desde la distancia. El acusado fue puesto en libertad provisional un mes después de ingresar en prisión, puesto que no había pruebas que lo incriminaran.

De todos los testigos que han prestado declaración ninguna le atribuye acciones violentas contra la víctima. Míguez señala como autores de la agresión a Diego Montaña y Alejandro Freire, insinuando que fueron estos los que persiguieron a Samuel y a los dos hombres que trataban de ayudarlo. De hecho, confesó no haber visto a Katy y a Kaio pegar a nadie.

Los menores

Siete personas fueron detenidas por la brutal paliza que terminó con la vida de Samuel Luiz en el paseo marítimo de A Coruña. Cinco de ellos son los que desde hace una semana ocupan el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de A Coruña. Mientras que los otros dos fueron sentenciados en 2022 por el juzgado de menores al tener tan solo 17 años en el momento del asesinato.

Marco y Diego, que cumplen condena en un centro de reeducación, comparecieron en calidad de testigos el pasado jueves por videollamada. No se les pudo preguntar por nada que pudiera incriminarlos en la agresión, al haber sido ya juzgados por los hechos. De todas formas, no aportaron mucho al juicio, ya que aseguraron no recordar nada de lo que se les preguntó.

Continúa el juicio esta semana

Este lunes se retoma el juicio. Hoy declararán el padre de Samuel y tres testigos presenciales de los hechos. El martes, 29 de octubre, será el turno de un testigo presencial, un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos, dos amigos de los acusados y la madre de uno de los acusados.

El miércoles, 30 de octubre, será el inicio de las comparecencias de testigos y peritos: policías nacionales, coordinador de la investigación, los dos primeros agentes en acudir al lugar de los hechos, coordinador de la última fase de la investigación y el comisario que recibió las imágenes. Y el jueves, 31 de octubre, declararán cinco agentes de la Policía Nacional encargados de recoger imágenes y otras diligencias.