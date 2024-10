Fiscalía del caso Samuel Luiz en A Coruña: "El mal está hecho y es irreparable"

"Una cacería brutal e inhumana", así describía la fiscala del caso Samuel Luiz lo sucedido en la noche del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de A Coruña. "El mal está hecho y es irreparable", añadía en la primera sesión del juicio. Con ello, da comienzo la exposición de informes y cuestiones previas por las partes personadas. Se juzgará el grado de participación de cada uno de los cinco acusados en la brutal paliza que terminó con la vida del joven coruñés de 24 años.

No obstante, llega el momento de hacer justicia para Samuel Luiz. Un joven de 24 años al que le arrebataron la vida en una brutal paliza en la madrugada del 3 de julio de 2021. Hoy tendría 27 años y habría terminado sus estudios de Enfermería. Todo ello de no haber sido porque aquel día un grupo de jóvenes se ensañaría contra él, "por una confusión", y terminarían por matarlo.

Ese día comenzó un infierno para la familia y seres queridos de Samuel, y hoy, tres años y cuatro meses después, se arrojará un halo de luz en el que los cinco acusados por la agresión se sientan al banquillo. Personas que, según la acusación particular, en nombre de los padres de la víctima, considera que eran conscientes de las consecuencias de sus actos en el momento en el que iniciaron la agresión.

El juicio arrancó con la exposición de la Fiscalía, acusación particular (la familia de Samuel), acusación popular (el colectivo LGTBI Alas Coruña) y las defensas. Durante todo un mes la Audiencia Provincial de A Coruña será el escenario en el que el jurado popular deberá valorar el grado de participación de cada uno de los cinco acusados. Un total de 9 personas serán las que formen parte de este Tribunal popular (6 mujeres y 3 hombres), seleccionados previamente por las partes.

"Escucharán en este juicio que nadie tenía intenciones de matar a nadie, si golpeas a una persona de manera contínua el sentido común te dice que lo más normal es que se vaya a producir la muerte de esta persona", declara Esther Matínez, como representante de la acusación particular de la víctima.

La última vez que los padres de Samuel vieron a su hijo con vida fue para decirles que iba a salir de fiesta con unas amigas esa misma noche. "Se despidió de sus padres. No le dieron mayor importancia. La vez siguiente que vio a Samuel fue a las 6:00 horas de la mañana, cuando tuvo que ir a identificar a su hijo al Juan Canalejo", relata la acusación.

"Somos igualitarios y justos"

Asimismo, en el turno de la acusación popular, ejercida por la asociación Alas Coruña, que defiende la orientación sexual de la víctima como el móvil del crimen, describió a los acusados como una "manada". "Esto no puede darse, no hay lugar a retrocesos en el tiempo. Trataré de marcar la diferencia. En A Coruña no hay lugar a manadas. La labor de este jurado es decir que somos igualitarios y justos y no vamos a permitir estos actos", alegaba el miembro de la acusación popular.

Gran expectación mediática

Entre las 9:00 y las 9:45 horas de esta mañana llegaron al juzgado los abogados de los acusados. En primer lugar llegó Luis Manuel Salgado, de Diego Montaña, el primero en atacar a Samuel aquella madrugada del 3 de julio de 2021. Defiende su absolución al considerar que este se encontraba en estado de "embriaguez" y "alterado" porque acababa de discutir con su pareja, Katy. Esta última llegó escoltada por la policía y su letrado, Luciano Varela, también esta mañana. Ninguno quiso declarar.

Del mismo modo entraban por la puerta principal los abogados de Alejandro Freire, David Freire, Kaio Amaral, defendido por José Ramón Sierra y Alejandro Miguez, con Manuel Ferreiro. La fiscalía pide para los acusados entre 22 y 27 años de prisión. Con ello, arranca el juicio, en el que están llamados a testificar un total de 84 personas. Serán 42 testigos (personas que estaban en el lugar o que conocían a los acusados y a la víctima), 31 policías y 11 médicos o peritos, los que den constancia de lo sucedido aquella noche. Entre los llamados a declarar se encuentran también los dos menores que participaron en la agresión, que ya cumplen condena.

Noticia en ampliación



Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, el equipo de Quincemil y Treintayseis desplazado en la Audiencia Provincial de A Coruña les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.