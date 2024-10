Arranca el juicio por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña con gran expectación mediática

Gran expectación mediática esta mañana en el arranque del juicio por la muerte de Samuel Luiz en A Coruña tres años después del crimen. Los hechos que se juzgan son la muerte a raíz de una paliza mortal del joven coruñés en julio de 2021 en el entorno de un local de ocio nocturno del Paseo Marítimo, cuando a raíz de una videollamada los imputados comenzaron a agredirle y a perseguirle con el resultado de su fallecimiento en un hospital horas después.

Un total de 200 periodistas y fotógrafos acreditados asistieron esta mañana al inicio del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña. Desde este miércoles hasta el próximo 18 de noviembre, se deberá juzgar el grado de participación de los cinco acusados que se encuentran ahora mismo sentados en el banquillo.

Durante la jornada de hoy, las partes expondrán al jurado popular, compuesto por 9 personas (6 mujeres y 3 hombres) sus versiones de los hechos. La fiscalía pide para los acusados entre 22 y 27 años de prisión. Este miércoles 16 de octubre, está fijada la exposición de informes y cuestiones previas por las partes personadas: Fiscalía; acusación particular (la familia de Samuel); acusación popular (el colectivo LGTBI Alas Coruña) y las defensas.

Entre las 9:00 y las 9:45 horas de esta mañana llegaron al juzgado los abogados de los acusados. A su entrada a la Audiencia Provincial de A Coruña, se ha pronunciado Luis Manuel Salgado, el letrado del acusado que inició la agresión, D.M.M.: "Es un día para exponer al tribunal la línea de defensa de cada uno, la versión de los hechos, y en cuanto a Diego reiterar lo que consta en el escrito de defensa, ha expresado.

En esta línea, ha continuado argumentado sobre su cliente que el día de los hechos,"inicialmente estuvo motivado por un estado de embriaguez y alteración porque había discutido previamente con su novia y lo habían echado del local en el que había estado bebiendo desde las 21:30 horas. En ese momento es cuando confunde de manera injustificada la llamada de Samuel, cuando interpreta que lo está grabando y comienza a agredirlo", detalló.

"La actuación no tiene justificación alguna, pero la participación de Diego finaliza ahí, no tiene mayor contribución al resultado indeseado del fallecimiento de Samuel. Entendemos que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de un delito de asesinato y pedimos la absolución", ha sentenciado antes de entrar en la sala.

La pareja del acusado en aquel momento es también la única mujer imputada, C.S.B, que llegó escoltada por la policía y su letrado a la Audiencia también esta mañana. La mujer entró acompañada de su abogado cabizbaja y cubierta con la capucha de su cazadora, en una jornada con intensa lluvia en la ciudad herculina.

Acusados en la Audiencia Provincial de A Coruña. M. DYLAN - Archivo (EP)

Ninguno quiso declarar. Ella se enfrenta, al igual que D.M.M. a una petición de 25 años por asesinato con alevosía y ensañamiento y con la agravante de discriminación en relación a la orientación sexual de la víctima.