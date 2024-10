Los abogados de los cinco acusados por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña piden la absolución

Los cinco acusados por el crimen de Samuel Luiz acudieron a la Audiencia Provincial de A Coruña enfrentados entre sí. Mantuvieron la mirada al frente en todo el momento sin derrumbarse, cada uno de ellos con su versión de los hechos, convencidos de que la suya sería la cierta. Después de escuchar a las partes, los abogados de los imputados trataron de dejar clara una cosa, que sus clientes eran inocentes, y que, por tanto, merecían la absolución.

El Ministerio Público solicitó, como las otras acusaciones personadas - la familia y el colectivo LGTBI Alas Coruña - la condena por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento para los cinco acusados, todos ellos como coautores, lo que supondría penas entre los 22 y 27 años de condena.



En el turno de la defensa, el primero en dirigirse al jurado fue el letrado de Alejandro Freire, David Freire. Este pide la absolución para su cliente, al que le piden 22 años de pena por golpear y atacar a Samuel por la espalda y realizarle la técnica del mataleón.

"No cabe atribuir hechos a un grupo. Cada uno tendrá su responsabilidad, por lo que hay que ser escrupuloso con el grado de participación de cada uno", relataba la defensa. Con ello, anima a los miembros del jurado a tratar de indentificar cúales eran las personas que tenían volundad de matar, y quienes de provocar lesiones. Asimismo, ponía el foco en la declaración de Kaio Amaral, junto con su novia, contra el resto de los acusados.

"Puede que sea un cobarde, pero no un asesino"

A este lo siguió Manuel Ferreiro, abogado de Alejando Míguez Roca. A este se le acusa de golpear mediante puñetazos y patadas a Samuel Luiz, evitando que este pudiera huír de sus agresores. Por ello le piden 22 años de cárcel. Sin embargo, su letrado defiende que no hay niguna sola imagen en la que se ve a su patrocinado agredir al joven.

"Mi defendido puede que sea un imbécil o un cobarde por no salir en defensa de la víctima y no intervenir, pero no es un asesino", reconoce Ferreiro. "No hay nadie que lo haya visto pegar a la víctima. No hay ni un solo fotograma en el que se vea a mi acusado ponerle una solo mano encima", añade. Incluso confiesa que su cliente "está asustado", al considerar que se le está acusando de un hecho del que no hay pruebas visuales.

"Nunca tocó ni golpeó a Samuel"

En el caso de Kaio Amaral, defendido por José Ramón Sierra, se le imputa por dos hechos delictivos, ya que además de participar en la paliza, fue quien le robó el móvil a la víctima cuando estaba agonizando. Piden para este 22 años por asesinato y 5 más por robo con violencia. Hechos por los que se le atribuyó prisión preventiva, que cumple desde el pasado 2021.

"El estar preso no da lugar a culpabilidad. Se le acusa de dar patadas y puñetazos, pero en el cuerpo de la víctima no se encontró su ADN", declara. Recordó que no hay ningún delito de odio imputado por ninguna de las acusaciones, pero sí discriminación. "No se va a acoger a su derecho de no declarar. Kaio está preso y dice que nunca tocó ni golpeó a Samuel, por lo que va a pedir la doble absolución", concluye.

"No tenía porque estar ahí"

"¿Qué pinta aquí esta chica?", comenzaba a hablar el letrado de Katy Silva esta mañana durante la exposición de los relatos de las defensas. Luciano Prada empezó por presentar a la chica que se encontraba allí sentada. "Katy tenía 18 años ese día. Ahora tiene 22. Tan solo llevaba tres meses de relacion con este chico. Era la primera vez que salía con la pandilla de su novio, ni siquiera era su pandilla", cuenta. Dejaba claro que en su grupo de amigos hay gente homosexual.

"Es una niña que estudia, vive con su madre, que nunca tuvo un problema con la justicia, nada de nada. Estoy de acuerdo, fue una cacería, una barbaridad. Estaba en el momento inoportuno con la gente inadecuada. No tenía porque estar aquí", indicó. Con ello, asegura que trató de separar a su expareja de Samuel y evitar la agresión.

"Estaba tan mamado"

Luis Manuel Salgado, abogado de Diego Montaña, defendió que su patrocinado se encontraba en estado de embriaguez en el momento de los hechos. "Estaba tan mamado que se dejó caer sobre las escaleras del andén, se confunde y piensa que lo están grabando", contó. "Es deleznable e injustificable. No lo golpeó porque fuese homosexual. Defiendo que Diego no golpeó a Samuel y no lo agredió porque Samuel fuera homosexual", concluía en su defensa.

A este se le acusa de ser la primera persona en agredir a Samuel Luiz tras reprocharle que le estaba grabando con el móvil. Por ello, se le piden 25 años de prisión. Diego era además pareja de Katy en aquel entonces.

¿De qué se acusa a cada uno?

Diego Montaña fue el que supuestamente empezó la agresión a Samuel. Piden para él 25 años. A Alejandro Freire, que se enfrenta a 22 años, lo acusan de golpearlo y hacerle un mataleón. Alejandro Míguez Roca, para quien el fiscal solicita 22 años por propinar puñetazos y patadas, presuntamente impidió además que la víctima huyera.

Kaio Amaral Silva es al que más castigo se enfrenta: 27 años. La acusación lo acusa de participar en la pelea y de robarle el móvil a Samuel. Catherine (o Katy) Silva Barros era novia de Diego Montaña. Ella impidió que nadie ayudase a la víctima. Le piden 25 años de cárcel.

Este jueves 17 de octubre tendrá lugar la declaración de dos de los acusados, Alejandro Míguez y Katy Silva e inicio de las testificales con dos amigos de la víctima y dos ciudadanos senegaleses presentes en el lugar de los hechos.