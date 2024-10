El Gobierno complementará con un 50% las ayudas de la Xunta a mariscadores de O Burgo en A Coruña

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha trasladado este miércoles 9 de octubre la voluntad del Gobierno de completar con un 50% adicional las ayudas que apruebe la Xunta de Galicia para los mariscadores de la ría de O Burgo hasta su retorno a la actividad extractiva.

Así lo ha comunicado esta mañana a responsables de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de A Coruña, entre los que estaban el patrón mayor, Javier Mariñas, y su presidente, Manuel Baldomir. La reunión se celebró en la Delegación del Gobierno y contó con la participación de la subdelegada del Gobierno en la provincia, María Rivas.

El delegado recordó que la Xunta es la administración competente en la gestión pesquera y marisquera y lamentó que siga poniéndose de perfil con la ría de O Burgo, eludiendo reiteradamente el ejercicio de sus competencias en vez de trabajar y llegar a acuerdos con el sector, "como sí hizo y sigue haciendo el Gobierno", dijo.

Abono de las indemnizaciones pendientes

Durante el encuentro, el delegado informó a los miembros de la Cofradía de las gestiones realizadas por el Ministerio para hacer efectivo el pago de estas últimas indemnizaciones, reiterando que el Gobierno "cumplió y cumplirá con el sector con la misma responsabilidad con que lo hizo en estos años".

Ante la prolongación del plazo de ejecución de la obra de regeneración de la ría, el Ministerio se comprometió con el sector a abonar un trimestre adicional de ayudas en iguales condiciones que los anteriores, y que se sumarían a los 3,6 millones de euros ya abonados.

No obstante, como estas nuevas ayudas no estaban contempladas en el Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2022, no pueden abonarse con cargo a esta reglamentación y esta circunstancia obligó a redactar un nuevo decreto que de legalidad a este compromiso.

Por este motivo, en la reunión de esta mañana, el delegado confirmó a los pescadores que este documento ya está redactado y, una vez publicado, permitirá el abono de los pagos pendientes.