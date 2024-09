Los mariscadores de O Burgo continúan sus protestas en A Coruña pero sin cortes de tráfico

Los mariscadores de O Burgo en A Coruña llevan meses denunciando la situación en la que viven derivada del dragado de la ría, lo que les imposibilita trabajar durante un largo periodo de tiempo hasta que el marisco alcance talla comercial. Un tiempo en el que no están recibiendo ayudas económicas ni alternativas por parte de las instituciones, según exponen, y son unas 70 familias las afectadas.

Desde hace unas semanas se manifiestan en dos ocasiones, cortando el Puente Pasaxe y frente a la Subdelegación del Gobierno, pero mañana, martes 24 de septiembre, habrá cambios dado que han trasnmitido que no tienen autorizado cortar el tráfico en A Pasaxe.

Así lo han confirmado en un comunicado acerca de su movilización de este martes a las 12:00 horas, en el que aclaran que "la subdelegada del Gobierno solo nos autorizó a circular por la acera".

Saldrán desde el paso de peatones previo al Puente Pasaxe y acabarán en el Concello de Oleiros. Esta prohibición ha provocado la indiginación de los trabajadores de la ría de O Burgo que han especificado al respecto de la comunicación que les han remitido que figura que "durante las manifestaciones pasadas se produjeron grandes retenciones al tráfico en Alfonso Molina y carreteras anexas", a lo que subdelegación del Gobierno añade que "se desaconsejan estas manifestaciones basándose en informes de la Guardia Civil".

Los mariscadores trasladan a su vez que les consta que el alcalde de Oleiros ha protestado por las manifestaciones y critican que durante la protesta del 23 de agosto se produjo un accidente entre tres coches a pesar de estar una patrulla de la Guardia Civil controlando el tráfico.

Se defienden alegando que son un grupo de 20 personas pero las autoridades les han trasladado que "chocan los derechos de manifestación con la libre circulación habiendo cerca hospitales y centros sanitarios", por lo que han concluido que la protesta se realice por la acera.

"Quieren sacarnos de la calle y que no protestemos"

El portavoz de los mariscadores de O Burgo, Manuel Baldomir, ha expresado que "llevamos desde primeros de mayo manifestándonos cortando un carril de tráfico quedando libres dos carriles adicionales y nunca importó ese choque de intereses entre el derecho a la manifestación y la libre circulación".

También ha hecho hincapié en que las manifestaciones se avisan con 15 días de antelación y alega que poseen "resolución favorable para realizarlas estando las fuerzas de seguridad para velar que las manifestaciones se realicen conforme a la resolución emitida". A esto añaden que el accidente del 23 de agosto "no fue a causa de la protesta".

También recuerdan que "la acera mide de ancho unos 70 centímetros y la pancarta con el mensaje "Por una obra bien acabada, por una ría productiva" mide alrededor de unos 5 metros de largo", razones por las que asegura Baldomir que "es prácticamente imposible moverse por la acera con ella".

"Esta resolución es una muestra más por parte del gobierno del estado para sacarnos de la calle y que no protestemos. No vienen a las reuniones que convocamos, no dan soluciones a nuestras protestas y nos prohíben el derecho de manifestación en la calle", dice con pesimismo, a la vez que se pregunta que "dónde está el derecho de ibre circulación cuando se cortan las calles por eventos deportivos". "¿Sólo chocan los derechos cuando se reclaman derechos laborales"?, sentencia.