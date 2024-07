Los mariscadores de O Burgo se concentran en A Coruña y critican la inacción del Gobierno central

Los mariscadores de la ría de O Burgo han realizado una nueva protesta este miércoles frente al edificio de la Delegación del Gobierno en A Coruña. El portavoz de la Cofradía de Mariscadores, Manuel Baldomir, ha criticado la ausencia del Gobierno central en la reunión de este martes junto a Xunta y cofradía, y ha vuelto a pedir una salida para as 74 familias que llevan desde diciembre sin cobrar ayudas.

"O Goberno do Estado afeou unha vez máis a reunión non facendo acto de presencia, agacha a cabeza e se el non ve o problema parece que non éxiste, pero a realidade é que ha 74 familias que vivímos do marisqueo que estamos a pé de rúa protestando", ha señalado Baldomir este miércoles.

Los mariscadores de la ría de O Burgo han realizado una nueva protesta este miércoles en A Coruña para pedir una salida a las 74 familias afectadas que llevan desde principios de año sin cobrar ayudas. pic.twitter.com/lZdENEv0Hy — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) July 31, 2024

El portavoz ha recordado que el dragado de la ría causará una afectación al marisqueo de entre 12 a 24 meses, tiempo durante el que no podrán trabajar en la zona hasta que la cría sembrada alcance el tamaño comercial. "Pero este Goberno non quere ver o problema e está deixando que as familias esteamos cun estrés enorme sen saber o que vai ser do noso futuro", ha añadido.

Baldomir ha considerado además que el Ejecutivo está "xogando co tempo para que abandonemos as licencias de marisqueo posto que é case imposible aguantar tanto tempo sen cobrar" y ha lamentado que aún no cobraron los meses de enero a abril.

En la reunión mantenida este martes, la Consellería do Mar informó además a los mariscadores de que el Gobierno central tampoco habría presentado los estudios de batimetría y granulometría que deberían haber presentado con mucho dos meses después de finalizar las obras. "É triste que este Goberno non presente os estudos á outra administración, que non atenda as peticións dos traballadores, e que recepcionaran a obra habendo as deficiencias que amosa o estudo feito pola Cofradía", ha valorado.