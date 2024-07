Festivos locales de Culleredo (A Coruña) en 2025: Martes de Carnaval y San Juan

Los festivos locales de Culleredo el próximo 2025 serán el martes de Carnaval (4 de marzo) y San Juan (24 de junio). Así lo aprobó ayer por la noche la corporación en pleno municipal.

La decisión, idéntica a la de vecinos del área metropolitana como A Coruña y Oleiros, se toma porque ambas fechas son "festividades muy arraigadas en Culleredo". La propuesta contó con el sí de PSOE, PP y Alternativa dos Veciños y con la abstención del BNG.

A los festivos locales hay que sumar los autonómicos designados por la Xunta, que el próximo año serán las Letras Galegas (17 de mayo) y el Apóstol (25 de julio), tal y como fue publicado la pasada semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no substituibles, a no ser que coincidan en domingo.



Festivos en Culleredo y Galicia de 2025:

Año nuevo (1 de enero)

Epifanía del Señor (Día de Reyes 6 de enero)

Jueves Santo (17 de abril)

Viernes Santo (18 de abril)

Martes de Carnaval (4 de marzo)

Fiesta del Trabajo (1 de mayo)

Día das Letras Galegas (17 de mayo)

Día de San Juan (24 de junio)

Día Nacional de Galicia (25 de julio)

Asunción de la Virgen (15 de agosto)

Todos los Santos (1 de noviembre)

Día de la Constitución Española (6 de diciembre)

Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Natividad del Señor (25 de diciembre)

Otros asuntos llevados a pleno

En otro orden de cosas, el pleno también dio luz verde a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo dentro de la organización municipal. La portavoz local, Marta Figueroa, expuso que la "principal finalidad es la optimización de

los recursos humanos".

Se estimaron parcialmente alegaciones presentadas por la CIG. Según expone el Gobierno local en nota pública, el cambio en la RPT afecta a varias áreas de trabajo como Medio Ambiente, Economía e Facenda, Seguridade Cidadá y Cultura, Deportes y Educación.