San Juan y el martes de Carnaval serán los festivos locales de Oleiros (A Coruña) en 2025

San Juan y el martes de Carnaval serán los festivos locales del municipio coruñés de Oleiros para el próximo año 2025. Así lo ha acordado el Gobierno municipal en una sesión celebrada este martes en el que se han elegido los festivos que se sumarán a los de carácter autonómico y nacional. La decisión será ratificada en el pleno de esta tarde.

El martes de Entroido será el 4 de marzo y el de San Xoán el 24 de junio. Estos serán los festivos en el municipio, que coincidirán con los de la propia ciudad de A Coruña. A los festivos locales hay que sumar los autonómicos designados por la Xunta, que el próximo año serán las Letras Galegas (17 de mayo) y el Apóstol (25 de julio), tal y como fue publicado la pasada semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

📅 O Goberno municipal acordou designar como festivos locais para o 2025 o martes de Entroido (4 de marzo) e o San Xoán (24 de xuño).



✅ Esta decisión será ratificada no pleno que se celebra esta tarde, ás 20 h na Casa Charry. Tamén é posible seguir a sesión por Radio Oleiros. pic.twitter.com/48rIHefFQ2 — Concello de Oleiros (@ConcelloOleiros) July 30, 2024

Estos festivos locales y autonómicos se incluirán en el listado de los nacionales. La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no substituibles, a no ser que coincidan en domingo.



Festivos en Oleiros y Galicia de 2025: