San Juan y el martes de Carnaval serán los festivos locales de A Coruña en 2025

La Junta de Gobierno local de A Coruña ha dado el visto bueno al calendario de festivos locales de 2025. Los días elegidos son, un año más, el martes de Carnaval (4 de marzo) y el día de San Juan (24 de junio).

A los festivos locales hay que sumar los autonómicos que serán las Letras Galegas (17 de mayo) y el Apóstol (25 de julio). Así ha sido publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) esta mañana.

La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no substituibles, a no ser que coincidan en domingo. Es el caso del Jueves Santo, que el año que viene coincidirá el 17 de abril.

Festivos en A Coruña y Galicia de 2025: