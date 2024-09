¿Cómo valora la hostelería de A Coruña la posibilidad de que se prohíba fumar en las terrazas?

Durante este martes, la Comisión Europea ha pedido a los países miembros de la Unión que se lleve a cabo la prohibición de fumar y vapear en una serie de espacios al aire libre, incluyendo terrazas, piscinas, parques o paradas de transporte público. El objetivo es proteger a las personas de los efectos nocivos del humo.

El apartado de esta recomendación que ha suscitado mayor revuelo es el de las terrazas. La Comisión recomienda declarar como libres de humo las zonas al aire libre asociadas con establecimientos de servicios, incluyendo así terrazas y espacios al aire libre de cafeterías, bares y restaurantes.

¿Cómo valoran los hosteleros de A Coruña esta posibilidad?

Quincemil se ha echado a las calles del centro de A Coruña para preguntar a varios locales de hostelería cómo valoran esta posibilidad y si creen que les puede afectar de manera negativa a sus negocios. En general, las reacciones han sido positivas, confiando en que esta medida haría más bien que mal a la sociedad.

Varios de ellos recuerdan al año 2007, cuando se prohibió fumar en el interior de los locales y parecía que "se iba a acabar el mundo", mientras que finalmente se acabó agradeciendo la medida. Algo similar a lo que se podría ver pasó en la época de pandemia Covid, cuando la gente se veía obligada a levantarse de las terrazas para respetar la distancia de seguridad.

"Me parece más bien que mal, porque todo lo que sea intentar que no haya tabaco en nuestras vidas y que haya salud no lo veo mal, no cuesta nada levantarse en una terraza. Ya hay gente que se levanta, fuma y luego vuelve, además que no supone reforma en el local. La gente lo va a acabar agradeciendo y va a fumar menos", explica Aitor Neira, dueño de La Intrusa.

En su línea van los trabajadores de La Esquina de Valentina, que afirman que "ojalá. Soy antitabaco. Es diferente un restaurante a un bar. La gente cuando come, tiende a no fumar, no suele haber mucha gente que fume mientras come. Me parece maravilloso que no se fume".

En Vitak se quedan con un término medio: "A nosotros nos da igual, mientras no fumen dentro. Fuera no nos afecta nada. En la terraza nos da igual", mientras que sus vecinos de O Merendeiro se posicionan claramente en contra de esta posibilidad: "la gente fumadora va a la terraza para fumar. ¿Dónde vas a fumar? Va a ser complicado".

También se posiciona en contra Héctor Cañete, representante de la Asociación de Hostelería de A Coruña, y afirma que "si existe un problema con el tabaquismo, lo que hay que hacer es cortar el problema de raíz y prohibir el tabaco. No poner parches como prohibir fumar en las terrazas".