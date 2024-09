Deportivo: Lucas Pérez asegura que "el equipo tiene cero preocupación por los resultados"

Lucas Pérez tomó la palabra esta mañana en la Ciudad Deportiva de Abegondo para analizar el inicio liguero del Deportivo y lanzar un mensaje de tranquilidad a la afición y al trabajo realizado por Imanol Idiakez y la plantilla.

"Tenemos preocupación cero porque vemos lo que hacemos en Abegondo y tenemos que seguir. Por ahora nos ha penalizado el balón parado pero es algo que tenemos que trabajar y perfeccionar, igual que la puntería de cara a gol. Debemos confiar en lo que se hace y tengo claro que las cosas van a salir. Tengo confianza plena en el entrenador y la plantilla".

Sobre la plantilla de este año, el capitán considera que "mantener el bloque me parece fundamental. Nos conocemos muy bien y los nuevos se están adaptando. No quiero poner objetivos porque sólo llevamos cinco jornadas. Estoy convencido de que será un año bonito".

Contrato indefinido

Lucas fue preguntado por las palabras de Massimo Benassi hace unos días hablando sobre el contrato indefinido de Lucas y su continuidad hasta que él quiera. El jugador manifestó que "si lo dice Massimo, así será. Jugaré hasta el momento en que Mella y Yeremay me digan que no quieren seguir jugando conmigo. En ese momento colgaré las botas y me iré a la grada a disfrutar de su fútbol. Se lo digo siempre y nunca seré un problema".